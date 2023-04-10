به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی سی پور بیان داشت: طی روز جاری در بعضی نقاط استان(ارتفاعات شرقی و شمالی)ناپایداری وضعیت جوی مورد انتظار است.

وی ادامه داد: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در ساعات بعد ازظهر در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شمالی و شرقی با رشد ابر و رگبار موقتی باران و رعد وبرق پیش بینی می شود.

سی سی پور با اشاره به اینکه در جزایر خلیج فارس، مه صبحگاهی و کاهش موقتی میدان دید افقی پدیده شاخص خواهد بود، تصریح کرد: دریا نسبتا آرام و شرایط ترددهای دریایی مساعد خواهد بود.

وی با بیان اینکه به لحاظ دمایی، تغییرات دما در بازه‌ی ۱ تا ۳ درجه ای پیش بینی می شود، عنوان کرد: طی روزهای پایانی هفته ی جاری، با توجه به نزدیک شدن یک موج بارشی به خلیج فارس، وقوع ناپایداری‌های جوی و دریایی در پاره‌ای نقاط استان هرمزگان، به ویژه مناطق غربی پیش بینی می شود.