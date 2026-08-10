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۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

آژیر هشدار فردا در جاسک به صدا در می‌آید

آژیر هشدار فردا در جاسک به صدا در می‌آید

جاسک - فرماندار جاسک گفت: آژیر هشدار در شهر جاسک فردا ساعت ۱۰ صبح اجرا می شود و صرفاً در قالب یک مانور فنی به صدا در می‌آید و شهروندان اگر صدایی شنیدند نگران نشوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالدینی، اظهار کرد: به منظور آمادگی و ارزیابی عملکرد تجهیزات تست آژیر هشدار توسط نیروهای نظامی فردا سه شنبه ۲۰ مردادماه در سطح شهر جاسک انجام می‌شود.

وی افزود: این تست از ساعت ۱۰ صبح انجام خواهد شد و هدف از آن بررسی عملکرد و آمادگی سامانه‌های هشدار است.

فرماندار جاسک با تأکید بر اینکه این اقدام صرفاً یک مانور و تست فنی است، گفت: به صدا درآمدن آژیر هیچ ارتباطی با وقوع حادثه یا شرایط اضطراری ندارد و شهروندان نگرانی نداشته باشند.

جمالدینی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.

وی تأکید کرد: همه اقدامات در راستای بررسی عملکرد سامانه‌های هشدار و افزایش آمادگی انجام می‌شود و شرایط تحت کنترل است.

کد مطلب 6912384

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