به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالدینی، اظهار کرد: به منظور آمادگی و ارزیابی عملکرد تجهیزات تست آژیر هشدار توسط نیروهای نظامی فردا سه شنبه ۲۰ مردادماه در سطح شهر جاسک انجام می‌شود.

وی افزود: این تست از ساعت ۱۰ صبح انجام خواهد شد و هدف از آن بررسی عملکرد و آمادگی سامانه‌های هشدار است.

فرماندار جاسک با تأکید بر اینکه این اقدام صرفاً یک مانور و تست فنی است، گفت: به صدا درآمدن آژیر هیچ ارتباطی با وقوع حادثه یا شرایط اضطراری ندارد و شهروندان نگرانی نداشته باشند.

جمالدینی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش به شایعات توجه نکنند و اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.

وی تأکید کرد: همه اقدامات در راستای بررسی عملکرد سامانه‌های هشدار و افزایش آمادگی انجام می‌شود و شرایط تحت کنترل است.