تهیه طرح مطالعاتی مخاطرات طبیعی لرستان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز دوشنبه در بازدید از مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان بر لزوم تهیه و تکمیل طرح مطالعاتی ظرفیت‌های معدنی و نقشه‌های ژئوفیزیک هوایی استان تاکید و اظهار داشت: جمع‌آوری اطلاعات زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و در اختیار قرار دادن نقشه‌ها و اطلاعات این مرکز می‌تواند نقش مهمی در توسعه و جذب سرمایه‌گذاران داشته باشد.

وی ادامه داد: محیط زیست، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و… به منظور شناسایی بهتر و آشنایی بیشتر با پتانسیل‌های استان بایستی از ظرفیت‌های این مرکز استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، بیان کرد: به دلیل شرایط ژئوفیزیکی و موضوعات مرتبط با بحران در استان این سازمان لازم است طرح مطالعاتی مخاطرات طبیعی لرستان را در اولویت کاری خود قرار دهد.

دالوند، افزود: همچنین به منظور برنامه‌ریزی ستاد بحران برای جلوگیری از پدیده فرونشست زمین در برخی از مناطق استان تهیه گزارش مخاطرات زمین‌شناسی بسیار حائز اهمیت است.