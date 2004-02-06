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۱۷ بهمن ۱۳۸۲، ۱۶:۴۵

انگليس دو ميليون پوند استرلينگ ديگر به زلزله زدگان بم كمك كرد

انگليس با اختصاص دو ميليون پوند استرلينگ ديگر به زلزله زدگان بم، ميزان كمكهاي اين كشور را به 95/2 ميليون پوند استرلينگ افزايش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، هيلاري بن، وزير مشاور از طرف اداره توسعه بين الملل با بيان اين مطلب افزود:" انگليس متعهد به كمك به مردم ايران است تا براين فاجعه وحشتناك فائق آيند و با همكاري ديگر سازمانها درتلاش براي ارائه مراقبتهاي بهداشتي و بازسازي كشاورزي در مناطقي كه زلزله شديدترين صدمات را به آنها وارد كرده است، هستيم."
وي افزود:" اين مبالغ به آژانسهاي سازمان ملل متحد، فدراسيون بين المللي صليب سرخ وسازمان غيردولتي" اقدام عليه گرسنگي" اختصاص خواهد يافت  تا فعاليتهاي بشردوستانه خود را طي 3 تا 6 ماه آتي انجام دهند."
همچنين سازمان توسعه بين الملل انگليس بودجه اي  در اختياربرنامه بهداشت جهاني قرارخواهد داد تا صرف بازسازي فوري و تجهيزمجدد دو مركز بهداشت شهري كند و از آنجا كه نبود تسهيلات بهداشتي اضطراري تهديدي بالقوه براي سلامت افراديكه در چادر زندگي مي كنند مي باشد، اداره توسعه بين الملل با مشاركت يونيسف به منظور توسعه و اجراي مراحل اوليه يك برنامه بهداشتي در منطقه آغاز خواهد كرد.
برآورد مي شود كه با توجه به تلف شدن حدود 4 هزار و 500 راس دام، 70 درصد محصول امسال از بين رفته باشند و ازهمين رو اداره توسعه بين الملل جهت بازسازي چاه ها، خريد پمپ، افزايش تعداد دامها، جايگزيني لوازم پزشكي و بازسازي شبكه آبياري به برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان اقدام عليه گرسنگي كمك خواهد كرد.

کد مطلب 57517

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