۱۵۰ هزار بسته معیشتی در استان بوشهر توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ خلیل رفعتی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بسیج سازندگی در راستای خدمات دهی مناسب به مردم به ویژه اقشار محروم تلاش و پیگیری گسترده‌ای دارد.

وی اضافه کرد: اولویت سازمان بسیج سازندگی در سال ۱۴۰۲، مردم یاری، محرومیت زدایی، تأمین آب، ایجاد اشتغال، توسعه صندوق‌های قرض الحسنه برای کمک به محرومین، اجرای طرح‌های عمرانی و ساخت مسکن برای محرومین با مشارکت مردم و گروه‌های جهادی است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر بیان کرد: بسیج سازندگی در جهت آبرسانی با توافقی که با منطقه دوم ندسا انجام داد به همراه گروه‌های جهادی برای تهیه مخزن ذخیره آب، آبرسانی از طریق خطوط انتقال در بسیاری از مناطق محروم و عشایری افزون بر ۲۰ طرح اجرا و به بهره برداری رسانده است.

وی با اشاره به تعهد سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر نسبت به ساخت منازل مسکونی در این استان گفت: سال گذشته تعهد بسیج سازندگی ساخت ۲۰۰ مسکن بود که با تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن، ساخت ۱۰۰ مسکن محقق شده و به زودی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ نیز ۱۰۰ مسکن دیگر با تأمین منابع محقق خواهد شد.

رفعتی افزود: ۱۵۰ مسکن مددجویان نیز به همت گروه‌های جهادی تعمیر و بازسازی شده است و با تفاهمنامه‌ای که امسال با بهزیستی منعقد کرده‌ایم افزون بر آن ۲۵۰ مسکن هم ساخت، مرمت و بازسازی می‌شود که در سه ماهه اول سال جدید این کار را در استان آغاز می‌کنیم.

این مسئول با اشاره به آمار کمک‌های معیشتی سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: سازمان بسیج سازندگی استان بوشهر همواره سعی کرده یاری رسان محرومان باشد و در همین راستا در سال ۱۴۰۱ برای خانواده‌های جامعه هدف خود، ۱۵۰ هزار بسته معیشتی به ارزش ۲۳ میلیارد تومان توزیع شد که ارزش هر بسته بین ۶۰۰ تا یک میلیون تومان بوده است.