به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) در دیدار سفرای جدید جمهوری اسلامی ایران در ۷ کشور، تلاش برای تقویت و توسعه روابط اقتصادی و تبادلات تجاری، تعمیق مناسبات سیاسی و ارائه خدمات بهینه به ایرانیان مقیم خارج از کشور را از مهمترین مأموریت‌های سفرای جدید دانست و از ایشان خواست با تأکید بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کم‌نظیر کشورمان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علم و فناوری، بهداشت و درمان و گردشگری تلاش کنند.

علیرضا سالاریان سفیر جمهوری اسلامی ایران در قبرس، رضا امیری‌مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، حسین اکبری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه، رضا عامری سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی، رضا نظر آهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در نیوزیلند، سیدمجید تفرشی خامنه سفیر جمهوری اسلامی ایران در پرتغال و حسن عسگری سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال نیز در این دیدار ضمن تأکید بر تلاش برای توسعه مناسبات و همکاری‌های همه‌جانبه ایران با دیگر کشورها، از وضعیت روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای محل مأموریت خود در زمینه‌های مختلف گزارش دادند.