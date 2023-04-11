غرفه کتابخوانی در اراک برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی با تدارک غرفهای در مصلای بیت المقدس شهر اراک، به ترویج فرهنگ رضوی و معرفی دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در بین روزهداران میپردازد.
کتابداران و کارکنان کتابخانههای عمومی استان مرکزی علاوه بر برپایی غرفه در مسیر راهپیمایی روز قدس و شرکت در راهپیمایی برای اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، اقلام تبلیغاتی شامل تراکت و بروشور معرفی منابع دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و معرفی کتابخانههای عمومی استان را بین حاضران توزیع میکنند.
علاوه بر برپایی ایستگاه نقاشی و برگزاری مراسم ویژه کودکان و نوجوانان، نشستهای معرفی و قصهگویی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی نیز برگزار خواهد شد تا کودکان پس از شنیدن داستانهای کتاب به ترسیم آموخته ذهنی خود از قصه پرداخته و به این شیوه در مسابقه بزرگ کتابخوانی رضوی شرکت کنند.
همچنین این غرفه در لیالی قدر به معرفی خدمات کتابخانه عمومی استان مرکزی در بین شرکت کنندگان مراسم احیا خواهد پرداخت و کتابخانه سیار پرتو دانایی به صورت نمادین در مسیر راهپیمایی حضور خواهد داشت و برنامههای متنوع و خدمات ویژه کتابخانههای عمومی و سیار از سوی آن معرفی خواهد شد.
علاقهمندان برای حضور در غرفه ادارهکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی میتوانند روز جمعه ۲۵ فروردین ماه مصادف با روز جهانی قدس به ورودی خیابان دانشگاه مصلی بیت المقدس شهر اراک مراجعه کنند.
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