احمدرضا دالوند در حاشیه ستاد بحران پلدختر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به پیشبینی و گزارش مرکز هواشناسی لرستان، میزان بارندگیهای پیش رو در استان بین ۵۰ تا ۸۰ میلیمتر و به صورت نقطهای بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلمتر پیش بینی شده است.
بیشترین بارشها را در مناطق جنوبی پلدختر خواهیم داشت
وی اظهار کرد: این بارندگیها از صبح روز چهارشنبه هفته جاری به صورت مقطعی آغاز و تا روز جمعه ادامه خواهد داشت، بنابراین با توجه به میزان بارش پیشبینی شده، در مناطقی که بر اساس گزارش هواشناسی، احتمال وقوع سیل بسیار زیاد است باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.
معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: به همین منظور با توجه به تجارب وقوع سیل در فروردین ماه سال ۹۸ در پلدختر، جلسه مدیریت بحران در این شهرستان با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط استان برگزار و تأکیدات لازم یادآوری شد.
دالوند، گفت: با توجه به گزارش هواشناسی در مناطق جنوبی شهرستان پلدختر شدت بارشها نسبت به سایر نقاط بیشتر خواهد بود و پیش بینی و احتمال خطر در این مناطق نیز بیشتر از سایر نقاط است که برای جلوگیری از چالشهای احتمالی در این نقاط دستگاهها باید در آماده باش کامل باشند و اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد.
تخلیه روستاهای در معرض خطر سیلاب
وی افزود: با توجه به این موضوع نکات لازم و مهم از طریق بخشداران و دهیاران به روستاییان، به ویژه کشاورزان و دامداران جهت جلوگیری از آسیب و خسارت اطلاع رسانی شود.
معاون عمرانی استانداری لرستان، یادآور شد: بر اساس گزارش هواشناسی در جلسه ستاد بحران مصوب شد، روستاهایی که در معرض خطر سیل هستند تخلیه، ساکنان به نقاط امن منتقل و اسکان موقت داده شوند و به جهت احتمال چالش و وقوع بحران سیل در مسیرها و جادههای مواصلاتی شهرستان پلدختر، مسیر جایگزین برای آن پیشبینی و در نظر گرفته شود.
دالوند، گفت: همچنین در سطح شهرها به طور حتم با توجه به تجربه سال ۹۸ در شهرستان پلدختر، به ساکنان حواشی و اطراف رودخانه اطلاع رسانی شود تا به هیچ وجه در مسیر رودخانه قرار نگیرند و منازل خود را تخلیه کنند.
وی، امنیت مردم را اولویت و خط قرمز دانست و افزود: جان شهروندان و هم استانیها اولویت ستاد بحران استان است که در این زمینه جای تعارف با هیچ کس نیست و چنانچه دستگاهی قصور و کوتاهی کند با آن برخورد لازم به عمل خواهد آمد.
انتقال موتور تلمبهها و پمپاژهای حاشیه رودخانه به مکان امن
معاون عمرانی استانداری لرستان، یادآور شد: موضوعی که در جلسههای مدیریت بحران بیشتر مورد تاکید قرار گرفته، انتقال موتور تلمبهها و پمپاژهای حاشیه رودخانه به مکان امن، جهت جلوگیری از خسارت به کشاورزان است که نسبت به جمعآوری آن اقدام شده است.
دالوند، گفت: برای جلوگیری از هرگونه آسیب و خسارت به عشایر و دامداران تاکید میشود که به جای امن منتقل و اسکان داده شوند.
وی افزود: مدیریت بحران استان لحظهبهلحظه شهرستانها را رصد و پس از بررسی، چنانچه جایی نواقص، قصور و کوتاهی باشد تا زمان باقیمانده نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.
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