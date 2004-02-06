حريفان آسيايي ذوب آهن و سپاهان دوشنبه به ايران مي آيند

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم هاي پاختاكور ونفتچي ازبكستان روز دوشنبه هفته جاري وارد اصفهان خواهند شد تا خود را براي بازي رفت مقابل ذوب آهن و سپاهان آماده كنند.

براساس اين گزارش اين دو تيم كه نماينده ازبكستان دررقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا هستند پس از اسكان دريكي ازهتل هاي اصفهان تمرينات سبك خود در زمين محل مسابقه را برگزارخواهند كرد. تيم فوتبال نفتچي روز 21 بهمن به مصاف سپاهان اصفهان مي رود و تيم فوتبال پاختاكور نيز با يك روز تاخير به مصاف ذوب آهن خواهد رفت.

