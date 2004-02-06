  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ بهمن ۱۳۸۲، ۱۸:۳۳

حريفان آسيايي ذوب آهن و سپاهان دوشنبه به ايران مي آيند

تيم هاي پاختاكور و نفتچي ازبكستان روز دوشنبه وارد اصفهان خواهند شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم هاي پاختاكور ونفتچي ازبكستان روز دوشنبه هفته جاري وارد اصفهان خواهند شد تا خود را براي بازي رفت مقابل ذوب آهن و سپاهان آماده كنند.
براساس اين گزارش اين دو تيم كه نماينده ازبكستان دررقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا هستند پس از اسكان دريكي ازهتل هاي اصفهان تمرينات سبك خود در زمين محل مسابقه را برگزارخواهند كرد. تيم فوتبال نفتچي روز 21 بهمن به مصاف سپاهان اصفهان مي رود و تيم فوتبال پاختاكور نيز با يك روز تاخير به مصاف ذوب آهن خواهد رفت.

کد مطلب 57544

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها