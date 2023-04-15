امدادرسانی به حادثه دیدگان در ۲۵ استان متأثر از سیل و آبگرفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی با اشاره به انجام عملیات جوی (آبگرفتگی، سیلاب و کولاک) از ۲۳ تا ۲۶ فروردین ماه اظهار داشت: ۲۵ استان کشور در این مدت متأثر از سیل، آبگرفتگی و توفان بودند که ۱۴ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، لرستان، مازندران و همدان به خدمات امداد و نجات نیاز پیدا کردند.

سرپرست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ادامه بیان کرد: در این مدت ۳۳ شهرستان نیازمند به خدمات امداد و نجات بودند و به ۵۳ منطقه شامل (١١شهر، ٣٤روستا، ٥ منطقه عشایری و ٣ محور) امدادرسانی شده است.

محمودی خاطرنشان کرد: در این مدت به ١٤٨٩ نفر امدادرسانی شد، ٤٦٦ نفر به اسکان اضطراری گرفتند، ٣٠ نفر از استان‌های (ایلام: ١١- کرمانشاه: ١٢- خوزستان: ٤- لرستان: ٣) به مناطق امن منتقل شدند، ٣ نفر بر اثر وقوع سیل (سیل: ٢ نفر، مهران: ١نفر (خانم٥٠ساله)، الموت: ١ نفر (خانم٦٠ساله) و رعدوبرق: ١نفر، بوکان (مرد٣٥ساله)) جان باختند.

سرپرست سازمان امداد و نجات گفت: ٨٧ واحد تخلیه آب از منازل مسکونی توسط ١٤٩ تیم شامل (٦٣٦نفر) انجام و ٨٦دستگاه چادر، ٤٩٤تخته پتو، ١٥٥تخته نایلون، ٢٩٣کیلوگرم موکت، ٦٣شعله والور، ٧٨بسته غذایی، ١٦٢قوطی کنسروجات، ١١٠کیلوگرم برنج بین متاثرین توزیع شد.

وی بیان داشت: امدادرسانی در لرستان و ایلام ادامه دارد.