یخچال پرده هوا بهتر است یا یخچال درب دار؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بیشترین تفاوت یخچال پرده هوا با یخچال درب دار در نوع طراحی آنها است. هر ۲ این یخچال‌ها از تجهیزات فروشگاهی و صنعتی پرکاربردی هستند که برای نگهداری و نمایش محصولات خراب‌شدنی مثل لبنیات و مواد پروتئینی مورد استفاده قرار می‌گیرند. تفاوت یخچال پرده هوا و درب دار، در نوع طراحی، تجهیزات داخلی، کاربرد، قیمت و چیدمان محصولات و سازوکار آنها با یکدیگر است.

تفاوت یخچال پرده هوا و درب دار از نظر طراحی

در یخچال درب دار فروشگاهی، برای حفظ دمای مناسب، درب‌های ۲ یا ۳ جداره شیشه‌ای تعبیه شده است. با توجه به اینکه نمایش کالاهای داخل یخچال اهمیت زیادی دارد، این درب‌ها را از جنس شیشه می‌سازند.

چند جداره‌بودن درب‌ها، علاوه‌بر اینکه از خروج برودت جلوگیری می‌کند، باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود. برای عایق‌بندی فضای بین کابین و درب یخچال نیز از نوارهای عایق استفاده می‌کنند. این نوارها از جنس پلاستیک هستند.

یخچال‌های درب‌دار در ابعاد مختلفی ساخته می‌شوند که در این میان، یخچال فروشگاهی تک‌درب کاربردهای زیادی دارد. زیرا ابعاد آن کوچک بوده و می‌توان از آن در انواع فروشگاه‌ها، هتل‌ها و کافه‌ها استفاده کرد. یخچال‌های پرده هوا نیز ابعاد و اندازه‌های مختلفی دارند. این امکان هم وجود دارد که چند کابین با یک اندازه را به‌هم متصل کرده و با یک موتور آن را راه‌اندازی کرد. در حالی که این ویژگی در یخچال‌های درب‌دار وجود ندارد. هر ۲ نوع یخچال درب‌دار و بدون درب، هم در حالت ایستاده و هم به‌صورت خوابیده تولید می‌شوند.

مقایسه یخچال سبلان (پرده هوا) و یخچال بینالود (درب دار)

یخچال پرده هوا سبلان

مخصوص نگهداری لبنیات، میوه، سبزیجات و گوشت تازه

دارای رنگ بندی مختلف مطابق سلیقه‌ی مشتری

بدنه از عایق پلی یورتان

پانل های مجاور آینه‌ای یا پانوراما

مجهز به ترموستات دیجیتالی

دارای پرده شب به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی

مجهز به روشنایی اس. ام.دی

این مدل مجهز به سیستم تبرید موتور سرخود است.

یخچال درب دار سبلان

مخصوص نگهداری لبنیات، گوشت، مرغ و مواد غذایی روزانه

دارای رنگ بندی مختلف مطابق سلیقه‌ی مشتری

بدنه از عایق پلی یورتان

مجهز به ترموستات دیجیتالی

مجهز به روشنایی اس. ام.دی

دارای درب شیشه‌ای مگنتی با مکانیزم لولای فنر دار

شیشه دو جداره

این محصول مجهز به سیستم تبرید موتور سرخود است.

تفاوت از نظر تجهیزات داخلی

یخچال صنعتی پرده هوا و درب دار از نظر کابین و موتور تفاوت چندانی ندارند.

اما سیستم مدیریت مصرف در مدل‌های روباز نسبت‌به یخچال ایستاده درب دار بسیار مهم‌تر است. چراکه در این یخچال‌ها با استفاده از سیستم مدیریت مصرف و مکانیزم پرده هوا، دما کنترل می‌شود و دربی برای کنترل دما ندارد.

تفاوت از نظر کاربرد

یخچال پرده هوا درب ندارد. به‌همین دلیل برداشتن محصولات برای مشتریان بسیار راحت بوده و لازم نیست مدام درب یخچال را باز یا بسته کنند. در واقع یخچال‌های بدون درب برای فروشگاه‌های بزرگ که محصولات زیادی دارند، مناسب‌تر از انواع درب‌دار است. این امکان وجود دارد که بخشی از فروشگاه‌ها را به یخچال‌های پرده هوا اختصاص داده و کابین‌ها را با هم به‌صورت سری متصل کرد. معمولاً برای محصولاتی مثل میوه، سبزیجات و لبنیات، یخچال بدون‌درب استفاده می‌شود.

یخچال درب‌دار سیستم کنترل الکتریکی دارد و به‌راحتی می‌توان دمای آن را کنترل کرد. به همین جهت برای نگهداری محصولاتی مثل گوشت که نباید در معرض هوا قرار گیرند، مناسب‌تر است.

راه اندازی یخچال‌های فروشگاهی هایپر فامیلی توسط انجماد سیستم

در قصابی‌ها و قسمت‌های مربوط به فروش گوشت، از یخچال‌های درب‌دار استفاده می‌شود. زیرا دمای آن به گونه‌ای است که محصولات را بدون انجماد، سالم نگه می‌دارد.

تفاوت از نظر قیمت

قیمت یخچال پرده هوا کمی بیشتر از درب‌دار است. همچنین مصرف انرژی بالاتری دارد. میزان مصرف انرژی در یخچال روباز می‌تواند تاkwh ۱۷۰۰۰ باشد. در حالی که در مدل‌های درب‌دار نهایت kwh۴۰۰ است.

چیدمان محصولات در یخچال‌های پرده‌هوا و درب‌دار

چیدمان محصولات و تمیزکردن یخچال ویترینی بدون درب، راحت‌تر از مدل‌های درب‌دار است. اما چون یخچال پرده هوا درب ندارد، ممکن است که بیشتر در معرض گردوغبار محیط قرار گیرد و در فواصل کوتاه‌تری به تمیزکردن نیاز داشته باشد. نکته‌ای که باید در چیدمان محصولات در یخچال پرده هوا در نظر گرفته شود، نحوه چینش محصولات است؛ زیرا باید به‌گونه‌ای باشد که جریان هوا مختل نشود. در انواع درب‌دار هم این نکته اهمیت دارد؛ اما اهمیت آن در یخچال بدون درب بیشتر است.

یکی از مزیت‌های اصلی یخچال پرده هوا این است که مشتری به‌راحتی می‌تواند محصولات مختلف را مشاهده کرده و کالا دلخواه خود را بردارد و با محصولات دیگر مقایسه کند. فروشنده هم نیاز نیست نگران دفعات زیاد بازشدن درب یخچال‌ها باشد.

یخچال و فریزر درب‌دار بهتر است یا پرده هوا؟

یخچال و فریزرهای پرده هوا و درب‌دار هر ۲ از پرفروش‌ترین تجهیزات صنایع برودتی انجماد هستند که هر کدام مزایا و کاربردهای خود را دارند. اینکه کدام بهتر است، به شرایط و محیط فروشگاه و نوع کاربرد مد نظر شما بستگی خواهد داشت.

تفاوت فریز درب‌دار و پرده هوا

معمولاً فریزرهای فروشگاهی به‌صورت درب‌دار ساخته می‌شوند. البته در مواردی که تعداد مشتریان فروشگاه زیاد باشد و درب‌های فریزر مدام باز و بسته شوند، احتمال خراب‌شدن دستگاه بالا خواهد رفت.

به همین دلیل توصیه می‌ شود که یخچال بدون درب پرده هوا، جایگزین مدل‌ های فریزری شوند. در واقع تفاوت‌هایی که برای یخچال‌های درب‌دار و پرده‌هوا گفته شد، در مورد فریزر هم صدق می‌کند.

لیست محصولات پرده هوا و درب دار انجماد سیستم

یخچال پرده هوا ایستاده یخچال سهند یخچال میشا یخچال سبلان یخچال میوه سبلان یخچال دیزین یخچال الموت یخچال دربند یخچال گنو یخچال پرده هوا خوابیده یخچال فریزر البرز یخچال فریزر دنا فریزر زاگرس یخچال زاگرس پلاس فریزر زاگرس سه طرف شیشه یخچال زاگرس پلاس سه طرف شیشه یخچال درب دار ایستاده یخچال تفتان یخچال بینالود یخچال گوشت پارس یخچال مرغ درنا فریزر الوند فریزر دالاهو یخچال فریزر ترکیبی زردکوه

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