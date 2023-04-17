علیرضا حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از مهمترین خدمات کمیته امداد در قالب پوشش بیمه خدمات درمانی همراهی و ارائه خدمات بیماران صعب‌العلاج و نیازمند است که تلاش می‌کنیم بخشی از هزینه‌های آنها را پوشش بدهیم.

وی تصریح کرد: در کنار پوشش بیمه پایه خدمات درمانی، بیمه تکمیلی مددجویان نیز مورد توجه قرار گرفته و بخشی از هزینه‌ها از طریق بیمه تکمیلی پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل به وجود ۹۳۵ بیمار صعب‌العلاج و زمین‌گیر نیازمند تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد و گفت: هزینه‌های درمان این بیماران و مراقبت آنها سنگین است به طوری که ماهانه به هر یک از این بیماران تا ۲ میلیون تومان برای خرید پوشینه (ایزولایف) هزینه می‌شود.

حسین‌نژاد از خیرین و آحاد مردم خواست تا کمیته امداد را در کمک و مساعدت به این بیماران یاری رسانند و با پرداخت بخشی از هزینه‌ها از طریق کد دستوری #۰۴۵*۸۸۷۷* کمک و یاری کنند.

۹۳۰ ایتام زیر ۱۸ سال تحت پوشش کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل افزود: در ماه ضیافت الهی در کنار عبودیت معبود، کمک‌رسانی و دستگیری از فقرا و نیازمندان بیش از گذشته مورد توجه است و ما نیز در این ماه تلاش می‌کنیم تا با معرفی خدمات کمیته امداد به ویژه طرح «اکرام ایتام و اطعام نیازمندان» زمینه جلب کمک‌ها و مساعدت‌های مردم را فراهم کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در قالب طرح «اکرام ایتام و محسنین» که از طرح‌های موفق کمیته امداد بوده جذب حامیان و ورود آنها به عرصه حمایتی و پشتیبانی از نیازمندان به شکل مناسب مورد توجه قرار گرفته و خیرین سرپرستی مجازی این ایتام را بر عهده گرفتند.

حسین‌نژاد اضافه کرد: در کنار حمایت‌های معنوی، پرداختی ماهانه به حساب این ایتام و محسنین انجام می‌شود تا ۹ هزار و ۳۰۰ یتیم زیر ۱۸ سال استان در قالب این طرح مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.

وی بیان کرد: از نیمه ماه مبارک رمضان و همزمان با میلاد کریم اهل بیت، جشن رمضان و پوشش برنامه‌های حمایتی از ایتام و محسنین آغاز شده و با برپایی غرفه‌هایی در بقعه شیخ صفی‌الدین و مرکز شهر به ویژه جلوی مصلا سعی کردیم تا نسبت به حامی‌یابی اقدام کنیم.

حسین‌نژاد در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ نفر از ایتام فاقد حامی هستند در حالی که این تعداد در سال‌های گذشته به بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ کودک فاقد حامی می‌رسید.

وی تصریح کرد: امیدواریم تا آخر ماه مبارک رمضان کمترین آمار را در این حوزه شاهد باشیم و با همراهی خیرین و آحاد جامعه پوشش حمایتی از ایتام و محسنین انجام شود.

حسین‌نژاد گفت: در کنار کمک‌ها و مساعدت‌های مردم، بیشتر افراد جامعه راغب هستند تا ایتام دختر در سن پایین را مورد حمایت قرار دهند در حالی که در برخی از سنین نوجوانی به ویژه پسران، ما با کمبود حامی روبه‌رو هستیم که امیدواریم حامیان در این حوزه نیز ورود پیدا کرده و پوشش لازم را برای گروه‌های سنی مختلف انجام دهند.

وی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم و همچنین آموزه‌های دینی به یادگار مانده از ائمه اطهار (ع) بر کمک و نیکوکاری تاکید شده و حامیان نیز بر اساس سفارش قرآن و ائمه اطهار در این حرکت ارزشمند ورود پیدا کردند.

حسین‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حتی برخی از حامیان خارج از استان سه هزار و ۶۰۰ کودک یتیم را مورد حمایت قرار می‌دهند و خیرین داخل استان نیز بین ۱۰ تا ۱۲۰ کودک یتیم را تحت سرپرستی گرفتند.

مردمی‌سازی جریان خیر و احسان با همکاری ۱۵۴ مرکز نیکوکاری

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: هیچ محدودیتی در پرداخت مبالغ برای ایتام وجود ندارد و تلاش ما بر این است تا بیشترین حمایت‌ها را از این خانواده‌ها داشته باشیم.

وی به راه‌اندازی پویش «هر خانواده حامی یک یتیم» اشاره کرد و ادامه داد: در استان اردبیل ۳۴۰ هزار خانوار وجود دارد که اگر ۱۴۰ هزار خانوار را به دلایل مشکلات مالی نادیده بگیریم، به راحتی می‌توان از ظرفیت ۲۰۰ هزار خانواده استفاده کرده تا هر کدام از این خانواده‌ها سرپرستی یک یتیم را بر عهده بگیرند.

حسین‌نژاد بیان کرد: خانواده‌ها با ارسال عدد یک به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۴۵ می‌توانند به جمع حامیان بپیوندند و ماهانه حداقل با پرداخت ۵۰ هزار تومان تا مبالغ بیشتر می‌توانند در این کار نیک و خیر سهیم باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: امکان ورود به جمع حامیان از طریق سامانه «اکرام ایتام» نیز وجود دارد تا با ارسال شماره حساب یتیم مورد نظر، امکان پرداخت آنلاین و سریع به حساب خود ایتام مهیا شود.

حسین‌نژاد تصریح کرد: در مردمی‌سازی امر خیر احسان ۱۵۴ مرکز نیکوکاری نیز یاریگر کمیته امداد هستند و ما در محلات و صنوف مختلف تلاش می‌کنیم تا ظرفیت مناسب حمایت و پشتیبانی از ایتام و محسنین را فراهم کنیم.

سرانه پرداختی به ایتام و محسنین در اردبیل نصف پرداختی کشوری

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: سرانه پرداختی به ایتام در سال‌جاری یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده و در محسنین این رقم به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی افزود: در کشور سرانه پرداختی برای طرح محسنین ۴۰۰ هزار تومان است که در استان اردبیل این سرانه ۲۰۰ هزار تومان بوده و در حقیقت نصف مبلغ پرداختی میانگین در کشور است.

حسین‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای ایتام نیز سرانه پرداختی کشور ۸۰۰ هزار تومان و در استان اردبیل ۷۰۰ هزار تومان است که امیدواریم با جذب حامیان در ماه مبارک رمضان این خلأ را جبران کرده و به میانگین کشوری دست پیدا کنیم.

توزیع ۷۵ هزار پرس غذای گرم در بین نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل به پویش «اطعام مهدوی» نیز اشاره کرد و ادامه داد: در قالب این پویش تهیه بسته‌های معیشتی و غذایی با همراهی خیرین و مراکز نیکوکاری از اول ماه مبارک رمضان در دستور کار قرار گرفته که در این زمینه تاکنون ۱۲ هزار و ۸۰ بسته معیشتی و غذایی تهیه و در بین نیازمندان توزیع شده است.

وی اضافه کرد: ۴۳ هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند که تاکنون ۲۵ درصد آنها بسته‌های معیشتی دریافت کردند.

حسین‌نژاد تعداد غذای گرم توزیع شده را در قالب افطاری ۷۵ هزار و ۶۰۰ پرس اعلام کرد و گفت: غذای گرم همراه با افطاری ساده در درب منازل بین نیازمندان توزیع شده است.

وی از برپایی ۲۹ هزار سفره افطاری ساده در مساجد و محلات مختلف خبر داد و بیان کرد: در مجموع خیرین برای پویش «اطعام مهدوی» ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان کمک و مساعدت کردند.

حسین‌نژاد به جمع‌آوری فطریه در عید سعید فطر اشاره کرد و افزود: مؤمنان روزه‌دار در عید سعید فطر می‌توانند به صورت آنلاین و یا از طریق صندوق‌هایی که در محل برپایی نماز عید فطر مهیا می‌شود، فطریه خود را به نیازمندان و فقرای تحت پوشش کمیته امداد پرداخت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تلاش ما بر این است تا در کوتاه‌ترین زمان این فطریه‌ها جمع‌آوری و در بین خانواده‌های نیازمند توزیع شود.

حسین‌نژاد تصریح کرد: در طول سال این برنامه‌ها ادامه پیدا می‌کند و مختص ماه رمضان نیست و قطعاً آحاد جامعه می‌توانند در امور خیر کمیته امداد را یاری کرده و مشارکت دهند.

تهیه جهیزیه برای یک‌هزار و ۴۷۰ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل اضافه کرد: در قالب تهیه جهیزیه برای نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد سال گذشته یک هزار و ۴۷۰ مورد کالای اساسی و نیاز خانوارها تهیه و تقدیم نوعروسان شده است.

وی بیان کرد: این کالاها شامل پنج قلم لوازم خانگی مهم و اساسی است و کمیته امداد ۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای تهیه و توزیع این جهیزیه‌ها هزینه کرده است.

حسین‌نژاد به ساخت مسکن برای محرومان نیز اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه ساخت مسکن برای محرومان در روستاها با همکاری بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و سپاه بر اساس تفاهمنامه امضا شده ساخت واحدهای مسکونی در اولویت قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: ۶۵۰ واحد ساخت واحد مسکونی در اولویت این نهادها بوده که ۳۸۰ باب از این واحدهای مسکونی اسفندماه سال گذشته افتتاح و در اختیار نیازمندان قرار گرفت.

حسین‌نژاد در ادامه سخنان خود تصریح کرد: مابقی ۲۷۰ واحد مسکن محرومان در حال تکمیل شدن است و تا آخر امسال شاهد بهره‌برداری از آنها خواهیم بود.

وی گفت: امیدواریم با حمایت دولت سیزدهم و همراهی نهادهای انقلابی در سال‌های آینده هیچ محرومی در روستاها فاقد سرپناه نداشته باشیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل افزود: تمام تلاش ما بر این است تا در تأمین سرپناه و ایجاد فرصت اشتغال برای مددجویان نهایت تلاش و همکاری را انجام دهیم تا زمینه برای ارتقای وضعیت جامعه هدف کمیته امداد فراهم آید.