نمایشگر او ال ای دی با قابلیت ارتجاعی خارق العاده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این تحول مسیری برای توسعه طیف وسیعی از گجت های الکترونیکی پوشیدنی فراهم می کند.

یک «او ال ای دی» حاوی ورقه های نازک و انعطاف پذیری از مولکول های ارگانیک کوچک است که در واکنش به جریان برق نور منتشر می کنند. او ال ای دی ها از نمایشگر های قدیمی تر ال ای دی و ال سی دی کارآمدتر هستند و برای ساخت تلویزیون و مانیتور رایانه یا نمایشگر ساعت های هوشمند به کار می روند.

پس از چند دهه توسعه، نمایشگر های او ال ای دی به یکی از پیشرفته ترین فناوری ها تبدیل شده اند. اما محققان همیشه به دنبال کاربردهای تازه آنها هستند. این ابزارها با توجه به ولتاژ پایین، کارآمدی بالا، درخشندگی و قیمت اندک، فناوری هایی ایده آل هستند که با دستگاه های پوشیدنی و ایمپلنت ها یکپارچه می شوند.

اما باید نرمی و انعطاف پذیری آنها بهبود یابد. در همین راستا محققان دانشگاه شیکاگو پیوندهای شیمیایی و سختی او ال ای دی ها را هدف گرفتند تا جایگزینی کاملا نوین و انعطاف پذیرتر بسازند.

سیهونگ وانگ یکی از مولفان تحقیق در این باره می گوید: در حال حاضر موادی که برای نمایشگرهای او ال ای دی به کار می روند، بسیار شکننده هستند، آنها هیچ گونه انعطاف پذیری ندارند. هدف ما ایجاد ابزاری است که با کمک پلیمرهای انعطاف پذیر درخشندگی الکترونیکی او ال ای دی را ارتقا دهد.

محققان با توجه به تحقیقات شان در حوزه مهندسی مولکولی می دانستند توسعه یک نمایشگر او ال ای دی انعطاف پذیرتر نیازمند دستکاری مولکولی است. آنها با کمک پیش بینی های رایانشی پلیمرهای او ال ای دی جدیدی ابداع و چند نمونه اولیه را آزمایش کردند. هنگامیکه آنها ماده TADF را با گرما فعال کردند به ویژگی مورد نظرشان دست یافتند.

مواد ارگانیک با کمک این روش کارآمد برق را به نور تبدیل می کنند.

با قرار دادن الکیل (بنیان اشباع شده هیدروکربن ها به فرمول کلی 1+alkyl radical) بین واحدهای TADF پلیمر، نرمی و انعطاف پذیری او ال ای دی مذکور افزایش یافت.

او ال ای دی جدید را می توان بدون ایجاد اختلال در قابلیت های انتشار نور یا تار شدن تصویر تا ۲ برابر طول طبیعی آن کشید.

خوان پابلو یکی دیگر از مولفان ارشد تحقیق می گوید: ما توانستیم مدل های اتمی از پلیمر های مورد نظر بسازیم. ما اتفاقاتی که هنگام خم شدن و کشیده شدن برای این مولکول ها می افتد را شبیه سازی کردیم.

محققان تصمیم دارند نسخه های جدیدی از نمایشگر را توسعه دهند و رنگ های اضافی را ترکیب کنند تا به این ترتیب عملکرد و کارآمدی ابزار بیشتر شود.