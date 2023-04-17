مبلغان دینی نقش مهمی در جهاد تبیین ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم ظهر امروز دوشنبه در دیدار با تعدادی از علما، مبلغات، مداحان و مسئولین تشکل‌های مردم نهاد دینی استان آذربایجان شرقی، یکی از برکات انقلاب اسلامی را گسترش روزافزون معنویت در جامعه در سایه افزایش تشکل‌های دینی و مراسمات دینی ذکر کرد.

وی ضمن ابراز رضایت از برگزاری مراسمات باشکوه در ماه مبارک رمضان و به ویژه شب‌های قدر، بر ضرورت تلاش همگانی بر احیای جایگاه معنوی استان متناسب با شأن روحانیت نامدار استان و رونق هر چه بیشتر تبلیغ و ترویج اندیشه‌های دینی تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: دشمن به دنبال سیاه نمایی از عملکرد اصل نظام و دستاوردهای آن و ناامید کردن مردم از آینده کشور است و به فرموده مقام معظم رهبری، جهاد تبیین پادزهر این حرکت است.

وی آمادگی خود را مبنی بر برگزاری جلسات مجزا با اقشار تأثیرگذار و تشکل‌های مردمی و رفع موانع فعالیت آنها اعلام کرد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام سید محمود حسینی، مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اقشار تأثیرگذار و تشکل‌های مردم نهاد دینی وابسته به اداره کل تبلیغات اسلامی استان، اعم از امامان محله، امامان پایگاه‌های فرهنگی - اجتماعی، روحانیون مستقر، مبلغین و مبلغات، مداحان، انجمن‌های اسلامی، مؤسسات و خانه‌های قرآنی، کانون‌های فرهنگی - تبلیغی، در حوزه نشر معارف دین و خدمات اجتماعی، توجه بیش از پیش به این تشکل‌ها و اقشار تأثیرگذار و رفع موانع ساختاری و حمایت قانونی و تسهیل شرایط فعالیت آنها را خواستار شد.