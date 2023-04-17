به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز دوشنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان با تاکید برای ترویج فرهنگ مطالعه به ویژه در میان کودکان و نوجوانان، اظهار داشت: از آنجا که مطالعه در دوران کودکی و نوجوانی یکی از عناصر اصلی و تأثیرگذار در شکلگیری شخصیت است، آشنا کردن این نسل با کتاب و کتابخوانی تأثیر بسزایی در رشد و تکامل ابعاد مختلف شخصیتی دارد؛ بنابراین توجه به این امر مهم موجب تربیت افرادی سالم و درنهایت شکلگیری جامعه سالم خواهد شد.
وی ضمن اشاره به تأثیر برخی فناوریهای نوین در کاهش نرخ کتابخوانی، گفت: مشکل کتابخوانی، رسانههای نوظهوری است که گریبان گیر اهالی فرهنگ شده و فضای مجازی و فناوریهای جدیدی همچون تلفن همراه، اینترنت و پیامرسان بیتأثیر در فاصلهگیری از یار مهربان «کتاب» نبوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، ضمن ابراز خرسندی از همکاری با کتابخانه های عمومی در بازطراحی کتابخانه مرکزی خرم آباد، اظهار داشت: نگاه مجموعه کتابخانه های عمومی به بحث لرستان شناسی و نصب المانهای بومی استان در کتابخانه مرکزی جای تقدیر و تشکر داشته و مجموعه میراث فرهنگی با همه امکانات و توان در این مورد در کنار کتابخانه های عمومی خواهد بود.
وی گفت: در بحث غنی سازی مخزن کتابخانه مرکزی، گنجینه کتابهای لرستان شناسی که در اداره کل میراث فرهنگی وجود داشته به کتابخانه مرکزی خرم آباد اهدا خواهد شد تا عموم علاقمندان از این کتابهای ارزشمند بهره مند شوند.
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