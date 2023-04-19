مادر گرامی شهیدان «زینعلی» به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، «ام لیلی صالحی» مادر گرامی شهیدان «محمد و رضا زینعلی» از شهرستان طالقان استان البرز، سه شنبه ۲۹ فروردین ماه پس از سال‌ها فراق از فرزندان شهیدش دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.

پیکر این مادر والامقام پنج شنبه ۳۱ فروردین ماه تشییع و در گلزار شهدای روستای سوهان طالقان به خاک سپرده خواهد شد.

گفتنی است شهید «محمد زینعلی» متولد نهم آذرماه سال ۱۳۴۰، دوم فروردین‌ماه سال ۱۳۶۱ در عملیات فتح المبین در منطقه دشت عباس بر اثر اصابت گلوله و شهید «رضا زینعلی» متولد دهم شهریورماه سال ۱۳۳۷، بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ در عملیات بیت المقدس در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.