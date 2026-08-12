تغییر در مدیریت هلدینگ خلیج فارس به اواخر شهریور موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از فارس، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس زمان برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده خود را اعلام کرد؛ مجمعی که با دستور جلسه انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۲۵ شهریور به‌صورت حضوری در مرکز همایش‌های بین‌المللی برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده در روزنامه رسمی شرکت و همچنین سامانه کدال، از سهام‌داران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب سهم و نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شده است در این جلسه حضور پیدا کنند.

با اعلام این زمان، هلدینگ خلیج فارس عملاً برگزاری مجمع انتخاب اعضای هیئت‌مدیره را تا آخرین فرصت ممکن به تعویق انداخته است؛ موضوعی که از اهمیت این جلسه برای ساختار مدیریتی بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور حکایت دارد.

مجمع پیشین به دلیل نرسیدن به حد نصاب برگزار نشد

نوبت نخست این مجمع قرار بود پنجم مرداد برگزار شود، اما مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت به دلیل نرسیدن میزان مشارکت سهام‌داران به حد نصاب قانونی تشکیل نشد.

در همان تاریخ، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت با حضور ۷۸.۸ درصد از سهام‌داران برگزار شد و افزایش سرمایه ۲۵ هزار میلیارد تومانی هلدینگ خلیج فارس به تصویب رسید. با این حال، مجمع دیگری که با هدف انتخاب اعضای جدید هیئت‌مدیره در نظر گرفته شده بود، تنها با حضور ۴۳.۹ درصد از سهام‌داران مواجه شد و به حد نصاب نرسید.

پس از آن، شرکت برای برگزاری نوبت دوم اقدام کرد، اما میزان حضور سهام‌داران در این مرحله نیز حدود ۴۸.۹ درصد اعلام شد؛ رقمی که برای تشکیل مجمع کفایت نکرد و سبب شد جلسه بار دیگر به زمان دیگری موکول شود.

مطابق مقررات، در نوبت دوم مجمع، حضور دارندگان آن میزان از سهام که در آگهی دعوت اعلام شده است، برای رسمیت یافتن جلسه اهمیت دارد. از همین رو، مشارکت سهام‌داران عمده و دارندگان سهام عدالت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در برگزاری این نشست داشته باشد.

ابهام در نمایندگی سهام عدالت

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، عدم حضور نمایندگان سهام عدالت و برخی سهام‌داران عمده از جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سازمان تأمین اجتماعی، یکی از دلایل اصلی به حد نصاب نرسیدن مجمع عنوان شده است.

سهام عدالت از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نهادهای مرتبط، بخشی از ساختار سهام‌داری شرکت‌های بزرگ بورسی را در اختیار دارد. به همین دلیل، غیبت یا عدم مشارکت نمایندگان این بخش می‌تواند بر میزان حضور سهام‌داران و روند تصمیم‌گیری در مجامع اثرگذار باشد.

در این میان، برخی منابع از وجود اختلاف نظر میان وزارت نفت و سازمان بورس درباره نحوه معرفی نماینده سهام عدالت در هیئت‌مدیره هلدینگ خلیج فارس خبر داده‌اند. هرچند جزئیات این اختلاف به‌صورت رسمی اعلام نشده است، اما ادامه ابهام درباره نماینده این سهام می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر تأخیر در تعیین ترکیب هیئت‌مدیره باشد.

تعیین اعضای جدید هیئت‌مدیره «فارس» از آن جهت اهمیت دارد که این شرکت یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های پتروشیمی کشور و از شرکت‌های اثرگذار بازار سرمایه محسوب می‌شود. تصمیم‌های هیئت‌مدیره در حوزه سرمایه‌گذاری، اجرای طرح‌های توسعه، مدیریت شرکت‌های تابعه، سیاست تقسیم سود و تأمین مالی پروژه‌ها، بر عملکرد هلدینگ و زنجیره پتروشیمی کشور اثر مستقیم دارد.

اکنون فعالان بازار سرمایه در انتظارند تا مشخص شود آیا در نوبت دوم مجمع، سهام‌داران عمده و نمایندگان سهام عدالت برای تکمیل حد نصاب حضور پیدا خواهند کرد یا خیر. برگزاری موفق این جلسه می‌تواند به ابهام مدیریتی هلدینگ پایان دهد و مسیر تصمیم‌گیری‌های آتی شرکت را روشن کند.

در مقابل، تداوم تعویق یا برگزار نشدن مجمع می‌تواند روند تعیین تکلیف هیئت‌مدیره را طولانی‌تر کرده و بر نگاه سهام‌داران و فعالان بازار نسبت به وضعیت حاکمیت شرکتی در این مجموعه اثر بگذارد.