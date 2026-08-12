به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسینی اظهار کرد: در راستای ارتقای سطح ایمنی تردد و پیشگیری از حوادث ناشی از ورود عابران پیاده به محدوده آزادراه، عملیات نصب حفاظ میانی بر روی نیوجرسیهای میانی آزادراه تهران–کرج–قزوین در حال اجرا است.
وی افزود: این پروژه با هدف کاهش خطرات ناشی از عبور غیرمجاز عابران، افزایش ضریب ایمنی آزادراه و حفاظت از جان کاربران جادهای اجرا میشود و در حال حاضر محدوده پل فردیس تا پل کلاک را در بر میگیرد.
حسینی با اشاره به اهمیت این محور پرتردد کشور تصریح کرد: آزادراه تهران–کرج–قزوین از مهمترین و پرترافیکترین محورهای ارتباطی کشور محسوب میشود و اجرای اقدامات ایمنسازی در آن نقش مؤثری در کاهش سوانح و ارتقای ایمنی تردد خواهد داشت.
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