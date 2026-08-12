به گزارش خبرنگار مهر، تلویزیون پخش فیلم‌های سینمایی مختلفی در ژانرهای گوناگون را مانند «محمد رسول الله (ص)»، «ادهام سینگ»، «برادران باد»، «رهایی» و «اسب جنگی» برای آخر هفته در نظر گرفته است. در این گزارش به معرفی این آثار می‌پردازیم.

فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» روی آنتن می‌رود

فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» محصول سال ۱۹۷۶ به کارگردانی مصطفی عقاد چهارشنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه پاپاس و مایکل آنسارا؛ روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد.

این فیلم توانست از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۸.۱ را به دست بیاورد.

اقتباسی تئاتری از «اسب جنگی» پخش می‌شود

فیلم سینمایی جدید «اسب جنگی» به کارگردانی ماریان الیوت جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی نایجل آلن، درک آرنولد و الکس اِوری آمده است: با شروع جنگ جهانی اول، اسب محبوب آلبرت جویی، به سواره‌نظام فروخته و با کشتی به فرانسه فرستاده می‌شود. اگرچه هنوز به سن کافی برای ثبت نام در جنگ نرسیده است، اما او ماموریتی خطرناک را برای یافتن و بازگرداندن او به خانه آغاز می‌کند.

این اثر در واقع فیلم‌تئاتری است که به تازگی دوباره و پس از اجرای سال ۲۰۱۴ در تئاتر ملی لندن به صحنه رفته است. این اثر موفق شده تا از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۸.۵ را به دست بیاورد. در سال ۲۰۱۱ فیلمی به همین نام توسط استیون اسپیلبرگ ساخته شد که موفقیت‌های زیادی را به دست آورد.

«برادران باد» از شبکه نمایش پخش می‌شود

فیلم سینمایی «برادران باد» محصول سال ۲۰۱۵ به کارگردانی جراردو اولیوار و اوتمار پنکر چهارشنبه ۲۱ مرداد ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ژان رنو، مانوئل کاماکو و توبیاس مورِتّی خواهیم دید: لوکاس پسر نوجوانی است که همراه پدرش در منطقه‌ای کوهستانی زندگی می‌کند. لوکاس پس از مرگ مادرش در آتش سوزی، با پدرش حرف نمی‌زند و این موضوع رابطه آنها را رو به وخامت گذاشته است. روزی لوکاس جوجه عقابی را که از لانه بیرون پرت شده پیدا می‌کند و سعی می‌کند از او نگهداری کند اما راهی به ذهنش نمی‌رسد. دوست پدر لوکاس که مردی جنگلبان است برای تغذیه و پرورش عقاب به او کمک می‌کند تا این که عقاب بزرگ شده و فصل پروازش می‌شود. دوست پدر لوکاس او را قانع می‌کند که عقاب را که نام «کوچک» را روی آن گذاشته، آزاد کند تا زندگی طبیعی‌اش را شروع کند. لوکاس همیشه چشم انتظار کوچک است و ... .

این فیلم سینمایی موفق شد تا از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۸ را به دست بیاورد.

جنی کرمود منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: «برادران باد» در جاهایی تکراری است و بعضی از دیالوگ‌های آن عملا بی‌معنی هستند، اما درخشش بصری این فیلم بیش از حد کافی است و این نقص را جبران می‌کند. در نتیجه، این یکی از آن فیلم‌های نادری است که واقعاً ارزش دیدن با خانواده را دارد.

تماشای فیلمی جدید با بازی ویل اسمیت

فیلم سینمایی «رهایی» محصول سال ۲۰۲۲ به کارگردانی آنتوان فوکوا پنجشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی ویل اسمیت، بن فاستر، شارمین بینگوا، گیلبرت اووور، رانی جین بلوینس و آرون کلیفتن موتن آمده است: پیتر برده‌ای آهنگر و اهل هائیتی است. او به ارباب جدیدی فروخته و از خانواده‌اش جدا می‌شود. با فهمیدن خبر الغای برده‌داری توسط آبراهام لینکلن، پیتر تلاش دارد از موانع سر راهش بگذرد و ... .

این فیلم موفق شد تا از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۳ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره ۴۵ را به دست بیاورد. بودجه این فیلم حدودا ۱۲۰ میلیون دلار برآورد شده است.

شرلی لی منتقد سینما درباره این اثر گفته است: «رهایی» فیلمی است که بخشی از آن درامی آبرومند، بخشی از آن یک تریلرِ بقا، بخشی حماسی و جنگی و در مجموع بسیار گیج‌کننده است. پایان ناامیدکننده این اثر حاصل ترکیب بی‌دقت این ژانرها در فیلم است.

تماشای یک درام حماسی در شبکه یک

فیلم سینمایی «ادهام سینگ» محصول سال ۲۰۲۱ به کارگردانی شوجیت سیرکار جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۱۶ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی بانیتا ساندو، شان اسکات و ویکی کاوشال، درباره ادهام سینگ است که در راه استقلال هند و خروج از استعمار بریتانیا کشته شد. در آوریل ۱۹۱۹ در حالی که بریتانیا تصمیم گرفته برای خاموش کردنِ شورشِ هندیان در راه بیرون کردن بریتانیا منع تردد بگذارد، یک تجمع صلح‌آمیز را مورد تیراندازی قرار می‌دهد و صدها زن و بچه و مرد را می‌کشد و از بین می‌برد. در پی این اقدام، اودهام سینگ مقامی را که دستورِ این شلیک را داده در خاک بریتانیا در ملاء عام ترور می کند و ... .

این فیلم موفق شد تا از وبسایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۸.۳ و از وبسایت راتن‌تومیتوز نمره قابل توجه ۹۵ را به دست بیاورد.

نامراتا جوشی منتقد سینما درباره این فیلم گفته است: فیلم زندگینامه‌ای شوجیت سیرکار از این مرد میهن‌پرست، برشی خیره‌کننده از تاریخ است که آینه‌ای از حال و هوای متلاطم کنونی ما را نشان می‌دهد و به ما در مورد دام‌های آینده هشدار می‌دهد.