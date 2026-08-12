توصیه به کشاورزان برای ۴ روز آینده

سمانه غلامی، کارشناس هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت هوا طی چند روز آینده برای کشاورزان و بهره‌برداران به خبرنگار مهر، گفت: تا فردا پنجشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵ در برخی نقاط استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات مرکزی البرز در برخی ساعات رگبار پراکنده رعد و برق وزش باد شدید موقت در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: جمعه در ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده و شنبه در گیلان و شرق اردبیل رگبار و رعد و برق قابل پیش‌بینی است. همچنین در ۵ روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان ارتفاعات هرمزگان برخی نقاط استان‌های فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و جنوب اصفهان رگبار و رعد و برق وزش باد شدید موقت در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه افزود: در همین مدت در برخی نقاط شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در برخی ساعات وزش باد شدید گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته

غلامی ا بیان اینکه میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی (۱۴۰۴-۱۴۰۵) تا نوزدهم مرداد ماه سال جاری ۲۲۹.۹ میلی‌متر گزارش می‌شود. همچنین میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۱۳۲.۷ میلی‌متر بوده است که بارش سال جاری ۷۳.۲ درصد بیشتر از سال گذشته است.

وی یادآور شد: میانگین بلندمدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۸.۴ میلی‌متر بوده و بارش سال جاری ۰.۷ درصد بیشتر از بلندمدت است.

این کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی گفت: بیشترین میزان بارش در هفته چهل و ششم متعلق به منطقه راز استان خراسان شمالی به میزان ۵۹.۹ میلی‌متر بوده است. همچنین گرم‌ترین منطقه آب‌پخش استان بوشهر به میزان ۵۱ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان ۷.۵ درجه سلسیوس بوده است.

توصیه به کشاورزان و بهره‌برداران

غلامی بر اساس پیش‌بینی ۴ روز آینده به کشاورزان توصیه کرد: از انجام عملیات آبیاری یا کوددهی به ویژه کودهای شیمیایی پهن‌برگ در ساعات بعد از ظهر خودداری شود. احتمال رعد و برق و رگبار باعث شسته شدن کودها از روی گیاهان و هدر رفتن آنها می‌شود. همچنین در مناطق کوهستانی و ارتفاعات مانند البرز و سمنان بادهای شدید می‌تواند به درختان میوه و محصولات حساس آسیب بزند. اگر محصولات در مرحله حساس مثل گل‌دهی تشکیل میوه هستند از اقدامات محافظتی مانند بادگیرهای طبیعی استفاده شود.

وی افزود: کشاورزان مراقب ریزش یا آسیب به پوشش‌های پلاستیکی و سازه‌های گلخانه‌ها در اثر باد و رعد و برق باشند و همچنین مناطق با احتمال گرد و غبار مثل جنوب سیستان و بلوچستان و برخی نقاط شرق و جنوب شرق گرد و غبار می‌تواند با کاهش نور خورشید و مسدود کردن منافذ گیاه، فتوسنتز را مختل کند. به همین دلیل بعد از کم شدن گرد و غبار از آبیاری ملایم با فشار کم برای شستشوی برگ‌ها استفاده شود تا با باز شدن روزنه‌ها قدرت گیاه در جذب نور و انجام فتوسنتز حفظ شود.

غلامی در پایان گفت: دامداران هم در زمان گرد و غبار و بادهای شدید مراقب دام‌ها باشند و از رفتن به ارتفاعات و دشت‌ها خودداری کنند. لازم به یادآوری است، در مناطق جنوب و خوزستان رگبارهای ناگهانی می‌تواند باعث غرقابی شدن موقت خاک در مزارع کم‌شیب شود. بنابراین، بهره‌برداران مراقب زهکشی مزارع خود باشند تا ریشه گیاهان دچار کمبود اکسیژن نشود.