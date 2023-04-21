  1. استانها
  2. فارس
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۳:۴۵

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس خبرداد؛

احتمال بازگشت فلامینگوها به تالاب بختگان

احتمال بازگشت فلامینگوها به تالاب بختگان

شیراز- مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس  از احتمال بازگشت فلامینگوها به تالاب بختگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا پورشیرزاد با بیان اینکه این موضوع فرصتی برای تقویت آموزه‌های زیست محیطی و پایداری تالاب بختگان است اظهار داشت: با توجه به مشاهده پهنه‌های آبی در تالاب بختگان احتمال بازگشت فلامینگوهای بیشتری به تالاب در پی بارندگی‌های پاییز و زمستان سال گذشته وجود دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس ادامه داد: پایش تالاب و دریاچه بختگان از اوایل اسفند ماه سال گذشته شروع شد و با برنامه ریزی اداره پارک ملی بختگان، به طور منظم کلنی های جوجه آور فلامینگوها توسط مأموران اجرایی رصد شدند و پایش هوایی فلامینگو ها نیز با پهپاد آغاز شد.

وی افزود: از اواخر اسفندماه سال گذشته فلامینگوها در این تالاب شروع به لانه سازی کرده و در هفته اول فروردین ماه پرندگان بر روی تخم‌ها دیده شدند، این موضوع نویدی مبنی بر افزایش جمعیت فلامینگوها در تالاب بختگان با توجه به افزایش سطح آب و تأمین بخشی از حقابه این تالاب می‌دهد.

مدیر کل محیط زیست فارس که به همراه کارشناسان و محیط با نان و گروه مستند ساز از محل زادآوری فلامینگوها در تالاب بختگان بازدید به عمل آوردند ادامه داد: ظرفیت‌های آبی در تالاب کمجان نیز قابل توجه است، تالاب طشک نیز به عنوان ذخیره گاه همجوار با تالاب بختگان شرایط مناسبی دارد و وجود این دو تالاب در مسیر مهاجرت فلامینگوها، احتمال بازگشت برخی از گونه‌های مهاجر به تالاب بختگان را افزایش داده است، از این رو مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های زیست محیطی در رصد و پایش و افزایش مشارکت در حفاظت از گونه‌های حیات وحش در این مناطق بیش از پیش احساس می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: موفقیت جوجه آوری در پرندگان با توجه به شرایط زیستگاه غالباً پایین‌تر از ۵۰ درصد است و بخشی از زادگان پیش از باز شدن تخم‌ها و برخی در دوران جوجگی از بین می‌روند و طبیعت سازگارترین ها را انتخاب می‌کند.

کد مطلب 5760594

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها