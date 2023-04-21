احتمال بازگشت فلامینگوها به تالاب بختگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عطا پورشیرزاد با بیان اینکه این موضوع فرصتی برای تقویت آموزه‌های زیست محیطی و پایداری تالاب بختگان است اظهار داشت: با توجه به مشاهده پهنه‌های آبی در تالاب بختگان احتمال بازگشت فلامینگوهای بیشتری به تالاب در پی بارندگی‌های پاییز و زمستان سال گذشته وجود دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس ادامه داد: پایش تالاب و دریاچه بختگان از اوایل اسفند ماه سال گذشته شروع شد و با برنامه ریزی اداره پارک ملی بختگان، به طور منظم کلنی های جوجه آور فلامینگوها توسط مأموران اجرایی رصد شدند و پایش هوایی فلامینگو ها نیز با پهپاد آغاز شد.

وی افزود: از اواخر اسفندماه سال گذشته فلامینگوها در این تالاب شروع به لانه سازی کرده و در هفته اول فروردین ماه پرندگان بر روی تخم‌ها دیده شدند، این موضوع نویدی مبنی بر افزایش جمعیت فلامینگوها در تالاب بختگان با توجه به افزایش سطح آب و تأمین بخشی از حقابه این تالاب می‌دهد.

مدیر کل محیط زیست فارس که به همراه کارشناسان و محیط با نان و گروه مستند ساز از محل زادآوری فلامینگوها در تالاب بختگان بازدید به عمل آوردند ادامه داد: ظرفیت‌های آبی در تالاب کمجان نیز قابل توجه است، تالاب طشک نیز به عنوان ذخیره گاه همجوار با تالاب بختگان شرایط مناسبی دارد و وجود این دو تالاب در مسیر مهاجرت فلامینگوها، احتمال بازگشت برخی از گونه‌های مهاجر به تالاب بختگان را افزایش داده است، از این رو مشارکت جوامع محلی و تشکل‌های زیست محیطی در رصد و پایش و افزایش مشارکت در حفاظت از گونه‌های حیات وحش در این مناطق بیش از پیش احساس می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: موفقیت جوجه آوری در پرندگان با توجه به شرایط زیستگاه غالباً پایین‌تر از ۵۰ درصد است و بخشی از زادگان پیش از باز شدن تخم‌ها و برخی در دوران جوجگی از بین می‌روند و طبیعت سازگارترین ها را انتخاب می‌کند.