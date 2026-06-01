به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن طباطبایی گفت: بر اساس پایش‌های میدانی انجام‌شده از ابتدای فصل بهار در تالاب‌های استان، دو کلنی جوجه‌آوری فلامینگوی بزرگ در تالاب‌های بختگان و مهارلو شناسایی و ثبت شد.

وی افزود: این پایش‌ها با هدف بررسی وضعیت زیستگاه‌های تالابی و وضعیت پرندگان جوجه آور انجام شده و نتایج حاصل از آن، اطلاعات ارزشمندی را برای برنامه‌ریزی‌های حفاظتی در اختیار کارشناسان قرار می‌دهد.

طباطبایی با اشاره به ادامه روند پایش‌ها در این مناطق اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت کلنی‌های جوجه‌آوری به صورت مستمر توسط کارشناسان و محیط‌بانان رصد می‌شود تا تغییرات جمعیتی و شرایط زیستگاه مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های محیط زیست فارس ادامه داد:به رغم شرایط اقلیمی و خشکیدگی تالاب ها، که مسلما در موفقیت جوجه آوری پرندگان اثر گذار خواهد بود؛ انتظار می رود بخشی از پرندگان نابالغ موجود در این کلنی‌ها تا حدود یک ماه آینده آماده پرواز باشند.



لازم به ذکر است تالاب‌های بختگان و مهارلو از زیستگاه‌های مهم پرندگان آبزی و کنارآبزی در استان فارس محسوب می‌شوند و هر ساله میزبان جمعیت قابل توجهی از این گونه‌ها هستند.