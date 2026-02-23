آغاز اکران آنلاین مستندی با موضوع بحران آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، مستند «فاصله ۲۸۰» به کارگردانی محمدجواد آرمان مهر و سید حسین آزادی و تهیهکنندگی محمدجواد آرمان مهر با نگاهی به وضعیت بحرانی تالاب بختگان (طشک، بختگان و کمجان) دومین تالاب بزرگ ایران در شرق استان فارس اکران میشود.
تالاب بختگان که زمانی زیستگاه هزاران گونه گیاهی و جانوری، بهویژه پرندگان مهاجر و بومی بود، در دوران پرآبی خود میزبان بیش از یکمیلیون پرنده از ۱۸۵ گونه مختلف بوده است؛ آماری چشمگیر که اهمیت این پهنه آبی را در چرخه زیستی منطقه و حتی در مقیاس ملی نشان میدهد. با این حال، دگرگونیهای گسترده در حوزه آبریز، سرنوشت این تالاب (طشک، بختگان و کمجان) نیز تغییر داده است. سدسازیهای پیاپی، گسترش بیرویه اراضی کشاورزی و برداشت بیرویه آب در بالادست، حیات دومین دریاچه بزرگ ایران را با تهدیدی جدی روبهرو کرده و آن را به مرز خشکی کامل رسانده است.
«فاصله ۲۸۰» تلاش میکند با روایت تصویری از گذشته پر آب و امروز کمجان بختگان، مخاطب را با ابعاد محیطزیستی، اجتماعی و انسانی این بحران آشنا کند؛ بحرانی که تنها یک تالاب را نشانه نگرفته، بلکه معیشت جوامع محلی و تنوع زیستی منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
علاقهمندان میتوانند این مستند ۵۴ دقیقهای که در سال ۱۴۰۳ تولید شده است، از تاریخ ۴ اسفند ساعت ۱۷ در پلتفرم هاشور آنلاین تماشا کنند.
