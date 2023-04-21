یک کودک در «چوئبده» آبادان مورد حمله سگ قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، «باسم» کودک ۱۰ ساله اهل چوئبده روز گذشته (پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲) مورد حمله سگ قرار گرفت و از چند قسمت دچار گازگرفتگی شد.

به گفته برادر باسم، او در حال بازی بود که مورد حمله یک سگ قرار گرفت. او خود را از چنگال سگ نجات می‌دهد و با تنی زخمی به خانه بر می‌گردد.

برادر باسم ادامه می‌دهد: باسم برای مداوا توسط خانواده به بیمارستان چوئبده منتقل و پس از آن به بیمارستان شهید بهشتی آبادان اعزام می‌شود.

برادر باسم بیان می‌کند: به دلیل این اتفاق چندین نقطه از بدن برادرم به شدت زخمی شد و بخیه خورد. همان روز باسم از بیمارستان مرخص شده و حال عمومی او خوب است.