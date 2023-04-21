روستاهای منطقه هورامان آماده میزبانی از مسافران عید فطر هستند

فریاد حدادیان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منظر جهانی هورامان با ده‌ها روستای اقماری خود دارای ظرفیت بالای فرهنگی و تاریخی بوده و می‌تواند سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی باشد.

وی افزود: هم اکنون شهرستان سروآباد و منطقه هورامان به عنوان یکی از مقاصد اصلی سفر در سطح کشور شناخته شده است.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سروآباد خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری و فعالیت شبانه‌روزی دستگاه‌های خدمات‌رسان علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شهرستان سروآباد، میزبان شایسته‌ای برای مسافران و گردشگران باشیم.

حدادیان از آمادگی کامل اعضای ستاد اجرایی تسهیلات سفر در این شهرستان برای میزبانی از مسافران در تعطیلات عید فطر خبر داد.

وی افزود: در صورت افزایش شمار مسافران در این ایام، زمینه اسکان موقت آنان در مدارس موجود در محور هورامان فراهم شده است.