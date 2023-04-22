تبدیل وضعیت شغلی ۴۵۰۰ نفر در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، امین دوست محمدی با بیان اینکه تاکنون چهار هزار و ۵۱۷ نفر در این استان در طرح ایثارگری تبدیل وضعیت شده‌اند، اظهار داشت: سه هزار و ۵۵۷ نفر معادل ۷۸ درصد این افراد در دولت سیزدهم تبدیل وضعیت کاری شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع چهار هزار و ۵۱۷ نفر ایثارگر تبدیل وضعیت شده استان سه هزار و ۴۷۱ نفر مرد و یک هزار و ۴۶ نفر زن هستند، افزود: از این تعداد ۱۲۷ نفر دارای مدرک تحصیلی دکترا، ۵۵۶ نفر فوق لیسانس، یک هزار و ۸۷۸ نفر لیسانس، ۲۳۷ نفر فوق دیپلم، یک هزار و ۲۹۶ نفر دیپلم و ۴۲۳ نفر زیر دیپلم هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام اضافه کرد: با توجه به اهتمام دولت در تبدیل وضعیت ایثارگران و همچنین بالا بودن تعداد ایثارگران استان نسبت به جمعیت و بر اساس ظرفیت‌های قانونی و به منظور اجرای کامل قوانین، این تعداد نیرو مشمول طرح ایثارگری تبدیل وضعیت شده‌اند.

دوست محمدی ادامه داد: بیشترین سهم مشمولان ایثارگر تبدیل وضعیت یافته در میان دستگاه‌های اجرایی استان مربوط به فرزند یا همسر رزمنده با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه با ۴۵.۴۹ درصد و پس از آن مربوط به فرزند جانباز با ۳۲.۴۶ درصد است.

وی یادآور شد: بیشرین ایثارگر تبدیل وضعیت شده از محل بند (د) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۰و بند (و) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در بستر سامانه کارمند ایران مربوط به دانشگاه علوم پزشکی با یک هزار و ۴۳۰ نفر، شهرداری ایلام ۲۵۲ نفر، شرکت توزیع نیروی برق ۱۳۰ نفر، شرکت گاز ۱۲۹ نفر، جهادکشاورزی ۱۲۶، منابع طبیعی و آبخیزداری ۱۲۳ و پالایشگاه گاز ایلام با ۱۰۳ نفر است.