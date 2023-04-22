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۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۳:۰۳

حسین وفایی از دور مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان کنار رفت

حسین وفایی از دور مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان کنار رفت

حسین وفایی با شکست در مقابل رونی ا سالیوان از دور رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان کنار رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد؛ مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان (Cazoo) ۲۰۲۳ امروز شنبه ۲ اردیبهشت ماه در بخش دوم رقابت حسین وفایی و رونی اسالیوان برگزار شد که در پایان با نتیجه ناباورانه ۱۳ بر۲ به سود سالیوان به پایان رسید.

مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان (Cazoo) ۲۰۲۳ از روز شنبه ۲۶ فروردین ماه آغاز شد و تا یکشنبه ۱۰ اردیبهشت۱۴۰۲ در سالن کروسیبل به طول خواهد انجامید. حسین وفایی نماینده اسنوکر کشورمان با شکست مقابل سالیوان از دور رقابت ها کنار رفت.

وفایی در مرحله قبل با برتری مقابل دینگ از کشور چین به مصاف سالیوان رفت اما مقابل قهرمان ۷ دوره اسنوکر جهان شکست خورد.

کد مطلب 5761303

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