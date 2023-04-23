انتقال کاپیتان فولاد به سوپر لیگ یونان قطعی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سوپر لیگ یونان در سالهای گذشته یکی از مقاصد اصلی بازیکنان ایران بوده است؛ از کریم انصاریفرد و مسعود شجاعی گرفته تا الان که میلاد محمدی و احسان حاج صفی در تیم آاک حضور دارند و برای قهرمانی در این رقابتها میجنگند. حتی محمدرضا آزادی بازیکن سابق استقلال و فعلی تیم آلومینیوم اراک یک فصل در تیم پانتولیکوس توپ زد.
اعتماد باشگاههای یونان به عملکرد ایرانیها باعث شده است تا همواره درهای سوپر لیگ روی بازیکنان کشورمان باز باشد و این احتمال میرود که فصل آینده حداقل یک بازیکن دیگر به یونان منتقل بشود.
نشریه sportime یونان با اشاره به این موضوع از احتمال امضای قرارداد ساسان انصاری کاپیتان فولاد با یکی از باشگاههای یونان خبر داد.
این نشریه با اشاره به حضور حاج صفی و محمدی در تیم آاک نوشت: «در گذشته مسعود شجاعی و کریم انصاریفرد در یونان بودند. یک نام دیگر را به خاطر بسپارید؛ ساسان انصاری مهاجم ۳۱ ساله که از چشم دور نمیماند.»
پیش از این بعضی از رسانههای ایران از پیشنهاد سه ساله یک باشگاه یونانی به انصاری خبر داده بودند.
این مهاجم علاوه بر فولاد سابقه بازی در تیمهای پرسپولیس، سپاهان و تراکتور را هم در کارنامه دارد.
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