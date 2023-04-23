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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۰:۲۹

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خبر داد؛

پیش‌بینی برداشت بیش از ۶۰۰ هزار تن غلات از مزارع استان

پیش‌بینی برداشت بیش از ۶۰۰ هزار تن غلات از مزارع استان

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶۰۰ هزار تن غلات از سطح مزارع استان برداشت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ رضا بهراملو در بازدید از مراحل مبارزه علیه سن مادر در سطح مزارع غلات شهرستان کبودراهنگ اظهار کرد: به زودی همه ۵۵۰ هزار هکتار مزارع غلات استان علیه سن مادر سمپاشی خواهد شد.

وی افزود: از ۱۴ فروردین مبارزه علیه سن مادر در مزارع غلات استان آغاز شده و بیش از ۷۵ گروه کار سمپاشی علیه سن مادر را انجام می‌دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۱۰ هزار هکتار از مزارع غلات علیه سن مادر سمپاشی شده است، گفت: در شهرستان کبودراهنگ از حدود ۱۱۰ هزار هکتار سطح مزارع غلات، بیش از ۲۰ هزار هکتار سمپاشی انجام شده است.

بهراملو تاکید کرد: در سال رشد تولید برای افزایش تولید محصولات غلات تلاش می‌کنیم و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶۰۰ هزار تن محصول از سطح مزارع استان برداشت شود.

کد مطلب 5761631

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