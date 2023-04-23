به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سَوث چاینا مورنینگ پست»، «سان ویدونگ» (Sun Weidong) معاون وزیر خارجه چین امروز یکشنبه سفیر کره جنوبی را احضار کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، پکن در این خصوص اعلام کرد که هدف از این احضار، اعتراض به موضع گیری رئیس جمهور کره جنوبی در ارتباط با موضوع تایوان بوده است.

«یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی در روزهای گذشته در موضوع گیری ادعا کرده بود که موضوع (جزیره) تایوان تنها مسئله بین چین و تایپه نیست، بلکه مانند مسئله کره شمالی، «یک موضوع جهانی» است!

معاون وزیر خارجه چین به «چونگ جائه هو» (Chung Jae-ho) سفیر کره جنوبی گفته بود: سخنان رئیس جمهور کره جنوبی کاملا غیرقابل قبول است و پکن نگرانی شدید و نارضایتی شدید خود را اعلام می‌ کند. رئیس جمهور کره جنوبی حتی یک کلمه در مورد اصل چین واحد حرف نزد؛ اما موضوع تایوان را با موضوع شبه جزیره کره مقایسه کرد. موضوع شبه جزیره کره و مسئله تایوان از نظر ماهیت و جغرافیا کاملا متفاوت است و اصلاً قابل مقایسه نیستند.

به گزارش این رسانه، «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت امور خارجه چین پنجشنبه هفته گذشته از کره جنوبی خواسته بود به اصل چین واحد پایبند باشد و با احتیاط به موضوع تایوان بپردازد؛ سخنانی که با واکنش سئول مواجه شد.

«چانگ هو جین» (Chang Ho-jin) معاون اول وزارت خارجه کره جنوبی پس از اظهارات «وانگ ونبین»، سفیر چین را احضا کرد.

کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد سفیر چین در سئول را برای اعتراض به انتقاد پکن نسبت به اظهارات اخیر «یون سوک یول» رئیس جمهور کره جنوبی در مورد تایوان، احضار کرده است.

وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه ای اعلام کرد معاون وزیر امور خارجه کره‌جنوبی با «ژینگ هایمینگ» سفیر چین در کره جنوبی تماس گرفته است و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به به آنچه کره جنوبی «بی ادبی دیپلماتیک» خواند، اعلام کرد.

به‌دنبال سفر نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان در آگوست ۲۰۲۲، تنش‌ها در این جزیره تشدید شد. پس از این سفر نیز چندین هیئت بلندپایه آمریکایی و اروپایی سفرهای مشابهی به تایوان داشتند. چین این اقدامات را تحریک‌آمیز، نقض اصل چین واحد و حمایت از جدایی‌طلبان تایوان می‌داند.