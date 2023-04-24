رشد ۹۰ درصدی اقامت گردشگران در آبدانان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی از رشد ۹۰ درصدی اقامت در اقامتگاههای بوم گردیها و خانه مسافرها در ایام تعطیلات عید فطر در شهرستان آبدانان خبر داد و اظهار داشت: با تعطیلات عید فطر و آغاز موج جدید سفرها و استقبال خوب گردشگران از جاذبههای طبیعی و تاریخی شهرستان آبدانان ۹۰ درصد از ظرفیت اقامتگاههای بوم گردی و خانههای مسافر در این شهرستان پر شده است.
وی همچنین ادامه داد: پر شدن ظرفیت اقامتگاههای بوم گردی و خانههای مسافر حکایت از ورود بیسابقه مسافران و گردشگران در تعطیلات عید فطر به شهرستان آبدانان را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام افزود: ظرفیت بالای آثار باستانی و مناطق گردشگری و بوم گردی در آبدانان میتواند فرصت خوبی برای جذب سرمایه بخش خصوصی در این منطقه را دارد.
شریفی مطرح کرد: در بخش صنایع دستی و گردشگری نیاز است که افزایش اعتبارات در بخشهای حمایت از تولید کنندگان میتواند رونق بازار صنایع دستی را بیش از پیش افزایش دهد.
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