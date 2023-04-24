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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۴۵

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام خبر داد؛

رشد ۹۰ درصدی اقامت گردشگران در آبدانان

رشد ۹۰ درصدی اقامت گردشگران در آبدانان

ایلام- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: اقامت گردشگران در ایام تعطیلات عیدفطر در شهرستان آبدانان رشد ۹۰ درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی از رشد ۹۰ درصدی اقامت در اقامتگاه‌های بوم گردی‌ها و خانه مسافرها در ایام تعطیلات عید فطر در شهرستان آبدانان خبر داد و اظهار داشت: با تعطیلات عید فطر و آغاز موج جدید سفرها و استقبال خوب گردشگران از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی شهرستان آبدانان ۹۰ درصد از ظرفیت اقامتگاه‌های بوم گردی و خانه‌های مسافر در این شهرستان پر شده است.

وی همچنین ادامه داد: پر شدن ظرفیت اقامتگاه‌های بوم گردی و خانه‌های مسافر حکایت از ورود بی‌سابقه مسافران و گردشگران در تعطیلات عید فطر به شهرستان آبدانان را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام افزود: ظرفیت بالای آثار باستانی و مناطق گردشگری و بوم گردی در آبدانان می‌تواند فرصت خوبی برای جذب سرمایه بخش خصوصی در این منطقه را دارد.

شریفی مطرح کرد: در بخش صنایع دستی و گردشگری نیاز است که افزایش اعتبارات در بخش‌های حمایت از تولید کنندگان می‌تواند رونق بازار صنایع دستی را بیش از پیش افزایش دهد.

کد مطلب 5761831

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