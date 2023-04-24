خروج آمریکا از افغانستان، شرمسارترین دوره بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا و از نامزدهای اصلی انتخابات ریاستجمهوری آینده این کشور اعلام کرد آمریکا باید از افغانستان خارج میشد، اما نحوه خروج این کشور بسیار شرمآور بود.
وی دراینباره گفت: به نظرم نحوه خروج ما از افغانستان، شرمسارترین دوره بود و صادقانه بگویم فکر میکنم پوتین این صحنه را دید و احتمالا جسارت و جاهطلبیاش بیشتر شد. حضور ما در افغانستان دیگر لازم نبود، اما ما با عزت و قدرت از این کشور خارج نشدیم.
ترامپ با بیان اینکه «موقعی من رفتم، آنها (دولت بایدن) نیروها را خارج کردند. به علت این شیوه خروج نیروها، دادگاه نظامی، باید مارک میلی (رئیس ستاد مشترک آمریکا) را محاکمه کند.» افزود: آنها اول سربازها را خارج کردند، درحالیکه اگر از یک بچه ۵ ساله هم بپرسید میگوید سربازها و نیروهای نظامی باید آخر از همه خارج شوند.
رئیسجمهور سابق آمریکا دیروز نیز در جمع هوادارانش در فلوریدا مدعی شد که اگر در انتخابات ۲۰۲۴ پیروز شود، به جنگ اوکراین پایان میدهد. ترامپ دراینباره گفت: بعد از مدت کمی از ورودم به کاخ سفید، جنگ وحشتناک میان روسیه و اوکراین را به پایان میرسانم. این کار را به سرعت بسیار زیادی به پایان میرسانم. من شناخت کاملی نسبت به ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی رؤسای جمهور روسیه و اوکراین دارم. اگر من رئیسجمهور آمریکا بودم، پوتین به اوکراین حمله نظامی نمیکرد.
وی در ادامه از سیاست خارجه جو بایدن رئیسجمهور کنونی آمریکا انتقاد و اذعان کرد که این سیاستها باعث شده شرایط جهان خطرناکتر شود.
دونالد ترامپ رسماً برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ آمریکا اعلام آمادگی کرده، اما نتایج یک نظرسنجی که جدیداً منتشر شده است، حدود ۷۰ درصد مردم آمریکا و به خصوص ۴۴ درصد از جمهوریخواهان به هیچ وجه نمیخواهند دونالد ترامپ به کاخ سفید برگردد. این نظرسنجی که روز پنجشنبه از سوی آسوشیتدپرس و مرکز تحقیقاتی دانشگاه شیکاگو منتشر شد، همچنین نشان میدهد که ۹۳ درصد از دموکراتها و ۶۳ درصد از مستقلها نمیخواهند ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود.
همچنین شرکت کنندگان با مدرک دانشگاهی بالاتر نسبت به کسانی که مدرک دانشگاهی ندارند مصممتر هستند که ترامپ اصلاً نباید کاندید شود؛ اگرچه اکثریت هر دو گروه با ترتیب آرای ۸۰ درصد و ۶۵ درصد به کل مخالف ترامپ هستند.
علاوه بر این طبق آمار منتشر شده فقط ۳۴ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نسبت به نامزدی ترامپ در انتخابات نظر مثبت و مساعد دارند. از سوی دیگر، خبرگزاری «رویترز» به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد بایدن احتملاً کارزار انتخاباتی مجدد خود را سهشنبه این هفته از طریق یک ویدئو اعلام خواهد کرد. جو بایدن رئیسجمهور آمریکا در حال آماده شدن برای اعلام برنامههای خود برای نامزدی مجدد در انتخابات، در هفته آینده است که زمینه را برای رقابت دوباره وی با دونالد ترامپ فراهم میکند.
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