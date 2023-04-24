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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۵۲

گزارش روزانه بورس؛

آغاز معاملات بورس با اصلاح ۸۳۵۹ واحدی

آغاز معاملات بورس با اصلاح ۸۳۵۹ واحدی

شاخص کل بورس با اصلاح کار خود را در معاملات ابتدای اردیبهشت آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با اصلاح ۸۳۵۹ واحدی کار خود را آغاز کرده و به جایگاه ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار واحد رسیده است، نمادهای فولاد، فملی، شپنا، شبندر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

ارزش معاملات خرد به ۵,۵۹۸ میلیارد تومان رسیده و خروج نقدینگی (خرید حقوقی) ۴۸ میلیارد تومان بوده و بازار با خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به ارزش ۲۷۸ میلیارد تومان مواجه است، میانگین خروج پول هوشمند نیز تقریباً ۲ برابر ورود بوده و به میانگین ۱,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

کد مطلب 5761900

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