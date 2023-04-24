آغاز معاملات بورس با اصلاح ۸۳۵۹ واحدی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با اصلاح ۸۳۵۹ واحدی کار خود را آغاز کرده و به جایگاه ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار واحد رسیده است، نمادهای فولاد، فملی، شپنا، شبندر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

ارزش معاملات خرد به ۵,۵۹۸ میلیارد تومان رسیده و خروج نقدینگی (خرید حقوقی) ۴۸ میلیارد تومان بوده و بازار با خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت به ارزش ۲۷۸ میلیارد تومان مواجه است، میانگین خروج پول هوشمند نیز تقریباً ۲ برابر ورود بوده و به میانگین ۱,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است.