تداوم ترافیک سنگین در هراز

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه‌ها و محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار داشت: با توجه به تعطیلات عید سعید فطر شاهد خروج تعداد زیادی از خودروها و افزایش تردد در محورهای مواصلاتی بودیم.

کهریزی با بیان اینکه هم اکنون در آزادراه پردیس - تهران محدوده جاجرود شاهد ترافیک سنگین هستیم گفت: در حال حاضر تردد روان خودروها در محور فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت را نیز شاهد می‌باشیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران عنوان داشت: به جهت تخلیه بار ترافیکی تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) به‌صورت یک‌طرفه می‌شود، همچنین تردد کلیه تریلرها در این محور ممنوع است