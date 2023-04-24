  1. استانها
  2. تهران
۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۰:۰۸

رئیس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

تداوم ترافیک سنگین در هراز

تداوم ترافیک سنگین در هراز

دماوند- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از تداوم ترافیک سنگین در هراز خبر داد.

سرهنگ ایرج کهریزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه‌ها و محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار داشت: با توجه به تعطیلات عید سعید فطر شاهد خروج تعداد زیادی از خودروها و افزایش تردد در محورهای مواصلاتی بودیم.

کهریزی با بیان اینکه هم اکنون در آزادراه پردیس - تهران محدوده جاجرود شاهد ترافیک سنگین هستیم گفت: در حال حاضر تردد روان خودروها در محور فیروزکوه و آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت را نیز شاهد می‌باشیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران عنوان داشت: به جهت تخلیه بار ترافیکی تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ امروز دوشنبه چهارم اردیبهشت ماه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و در صورت اعلام مأمورین پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ از آب اسک به سمت رودهن (محدوده مشاء) به‌صورت یک‌طرفه می‌شود، همچنین تردد کلیه تریلرها در این محور ممنوع است

کد مطلب 5761929

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها