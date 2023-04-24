احداث مراکز جامع توانمندسازی معتادان بهبودیافته در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد ظهر دوشنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: احداث مراکز جامع توانمندسازی و صیانت از بهبود یافتگان در سال ۱۴۰۲ از اهداف خراسان شمالی است.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: مقابله و پیشگیری از اعتیاد و همچنین فرهنگ سازی در کاهش آسیبهای مواد مخدر در استان با همدلی و همپوشانی دستگاههای متولی و اجرای دقیق وظایف هر دستگاه ممکن میشود.
وی بیان داشت: دستگاههای اجرایی خراسان شمالی با اجرای وظایف ذاتی خود در هدفگذاری سال ۱۴۰۲ در حوزه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر در استان نقش تعیین کننده دارند.
حسیننژاد گفت: در اجرای طرحهای مبارزه با مواد مخدر نگاه ویژه به مناطق محروم و حواشی شهر الزامی است.
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