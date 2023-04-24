فصل سوم درس گفتارهای شاهنامه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه از فصل سوم درس گفتارهای شاهنامه با ارائه یوسفعلی میرشکاک، شاعر و پژوهشگر ادبی، فردا سه شنبه ۵ اردیبهشت در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار میشود.
این سلسله گفتارها که به خاطر همزمانی زمان نشستها با زمان افطار در ماه مبارک رمضان متوقف شد، از این هفته هر سهشنبه توسط دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن سلمان هراتی حوزه هنری با حضور یوسفعلی میرشکاک برگزار میشود.
یوسفعلی میرشکاک با برگزاری ۲۴ جلسه در فصلهای اول و دوم به تحلیل و بیان گفتارهایی از شاهنامه فردوسی پرداخت. وی در فصل تازه این سلسله گفتارها به گفتار شناخت رستم از شاهنامه فردوسی خواهد پرداخت.
سلسله درسگفتارهای شاهنامه، ساعت ۱۷ تا ۱۹ سهشنبههای هرهفته با ارائه و سخنرانی یوسفعلی میرشکاک، شاعر و پژوهشگر ادبی، در سالن سلمان هراتی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، روبروی کوچه پور موسی برگزارمیشود و عموم علاقهمندان و پژوهشگران برای شرکت در این جلسات میتوانند درسالن سلمان هراتی حوزه هنری حضور پیدا می کنند.
نظر شما