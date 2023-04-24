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۴ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱

نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها منتشر شد

نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها منتشر شد

بوشهر- نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها ویژه سردار شهید محمد جعفر سعیدی (شهید شاخص سال ۱۴۰۲ استان بوشهر) منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها ویژه سردار شهید محمد جعفر سعیدی (شهید شاخص سال ۱۴۰۲ استان بوشهر) با موضوع ترسیم ادبی زندگی فردی، اجتماعی و سجایای اخلاقی و وصیت نامه سردار شهید محمد جعفر سعیدی منشر شد.

سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار افزود: این رویداد در ۲ بخش کلاسیک و آزاد منتشر شده و هر فرد مجاز به ارسال یک تا پنج اثر به دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این فراخوان محدودیت سنی وجود ندارد و از نفرات برتر در روز تاریخ تولد شهید در مراسمی تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال این آثار تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ است گفت: داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار باید از طریق پیام رسان‌های روبیکا، ایتا، سروش اقدام کنند.

دبیر نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها بیان کرد: داوطلبان شرکت در این رویداد می‌توانند اطلاعات تکمیلی پیرامون این رویداد را از وبگاه اعلام شده دریافت کنند.

کد مطلب 5762253

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