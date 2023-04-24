به گزارش خبرنگار مهر، دبیر نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها ویژه سردار شهید محمد جعفر سعیدی (شهید شاخص سال ۱۴۰۲ استان بوشهر) با موضوع ترسیم ادبی زندگی فردی، اجتماعی و سجایای اخلاقی و وصیت نامه سردار شهید محمد جعفر سعیدی منشر شد.

سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار افزود: این رویداد در ۲ بخش کلاسیک و آزاد منتشر شده و هر فرد مجاز به ارسال یک تا پنج اثر به دبیرخانه جشنواره خواهد بود.

وی تصریح کرد: در این فراخوان محدودیت سنی وجود ندارد و از نفرات برتر در روز تاریخ تولد شهید در مراسمی تقدیر خواهد شد.

وی با بیان اینکه مهلت ارسال این آثار تا تاریخ ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ است گفت: داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار باید از طریق پیام رسان‌های روبیکا، ایتا، سروش اقدام کنند.

دبیر نخستین فراخوان استانی شعر فرمانده محبوب بسیجی‌ها بیان کرد: داوطلبان شرکت در این رویداد می‌توانند اطلاعات تکمیلی پیرامون این رویداد را از وبگاه اعلام شده دریافت کنند.