به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رژیم صهیونیستی که با بحران داخلی دست و پنجه نرم میکند به تحرکات بیثبات کننده خود در منطقه به ویژه سوریه ادامه میدهد.
رسانه های رژیم صهیونیستی از تهدیدات این رژیم علیه فرماندهان و نیروهای ارتش سوریه خبر دادند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلامیه هایی بر روی منطقه قنیطره در جنوب غرب سوریه ریخته است.
این اعلامیهها، حاوی مطالبی به زبان عربی به این شرح است که در آن ادعا شده است: ما از نزدیک نظارت می کنیم و از همکاری اطلاعاتی با حزب الله در مواضع ارتش سوریه در منطقه، از جمله در نزدیکی نوار مرزی ، آگاه هستیم. همکاری شما (سوریه) با حزب الله، شما را قربانی کرده و ضرری بزرگتر از سود آن متوجه شما کرده است همکاری با حزب الله به زیان می انجامد.
این تحرکات صهیونیستها پس از حمله امروز این رژیم به جنوب سوریه رخ داد.
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