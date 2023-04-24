به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه کشورهای ارمنستان و جمهوریآذربایجان را به اجرای تعهدات توافقهای پیشین میان خود دعوت کرد.
وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیهای ضمن ابراز نگرانی اعلام کرد که روسیه از جمهوریآذربایجان و ارمنستان میخواهد فوراً به توافقهای موجود میان خود بازگردند.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است که مسکو با نگرانی شدید افزایش شمار نقض آتشبس را ثبت می کند و از طرفین می خواهد که فوراً به توافقات موجود برگردند.
وزارت خارجه روسیه در عین حال به بازیگران خارجی و عناصر روسهراسی نسبت به تلاش برای برهم زدن وضعیت موجود میان این دو کشور با لکهدار کردن روسیه هشدار داد.
وزارت خارجه رورسیه در عین حال تاکید کرد که روسیه آمادگی دارد تا با مشارکت نیروهای حافظ صلح خود، به ارائه کمک های لازم به آذربایجان و ارمنستان در سطح سیاسی و میدانی اقدام کند.
پیشتر نیز پسکوف تاکید کرد که توافقات سه جانبه میان روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال حاضر تنها مبنای برای حل و فصل این مناقشه است. وی افزود: به همین علت است که بر این باور هستیم که ادامه اجرای مفاد این توافقنامهها برای همه ضروری است و هیچ جایگزینی دیگری ندارد.
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