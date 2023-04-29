استقلال دچار دردسر نخواهد شد/ شانس قهرمانی سپاهان بیشتر است

هاشم حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که چه علت یا عللی باعث شکست استقلال در دیدار برابر پرسپولیس شد، گفت: در این دیدار حساس یک اشتباه همه چیز را به هم می ریزد. استقلال اشتباه کرد، شانس هم با این تیم یار نبود و شکست خورد.

وی ادامه داد: یکی از علت های مهم، دور بودن محبی از دروازه پرسپولیس بود که مثل همیشه خطرناک ظاهر نشد. بیرون رفتن یامگا هم در این دیدار تاثیرگذار بود. او یک مهره کاملا پخته و جا افتاده در تاکتیک ساپینتو بود اگر چه صالح تلاش زیادی کرد تا بتواند جای یامگا را پر کند اما حضور یامگا به مراتب می توانست تاثیرگذارتر باشد.

کارشناس فوتبال در خصوص دیدار روز شنبه استقلال برابر پارس جنوبی جم از مرحله یک چهارم جام حذفی افزود: استقلال برابر این تیم دچار دردسر نخواهد شد. همیشه این اتفاقات و این شکست ها برای تیم های بزرگ هم رخ می دهد.

مهاجم سابق استقلال ادامه داد: آبی ها باید باخت برابر پرسپولیس را فراموش کرده و خود را از لحاظ روحی و روانی آماده این دیدار کنند. هنوز هم در لیگ شانس قهرمانی دارند و هم در جام حذفی. بنابراین باید با تمرکز کامل در لیگ و جام حذفی راه خود را ادامه دهند تا بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند.

کارشناس فوتبال در پایان و در پاسخ به این سوال که شانس کدامیک از سه تیم استقلال، سپاهان و پرسپولیس برای قهرمانی بیشتر است گفت: جدول شرایط حساسی پیدا کرده واین موضوع می تواند سه هفته پایانی لیگ را بیشتر از سالهای گذشته جذاب کند اما اعتقاد دارم شانس سپاهان برای قهرمانی بیشتر است و این تیم می تواند در پایان فصل، جام را بالای سر ببرد.