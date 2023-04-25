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۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۲:۳۷

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی:

اکتشافات معدنی در آینده نزدیک در سنقروکلیایی آغاز می‌شود

اکتشافات معدنی در آینده نزدیک در سنقروکلیایی آغاز می‌شود

کرمانشاه- نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی گفت: اکتشافات معدنی در آینده نزدیک در سنقروکلیایی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه جانمایی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی کرمانشاه که با حضور نمایندگان وزارت صمت و نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه گذاران فعلی که برای سرمایه گذاری در حوزه برق و معادن وارد استان کرمانشاه شده‌اند جزو سرمایه گذاران برجسته کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در شهرستان سنقروکلیایی صورت خواهد گرفت، افزود: سنقر تنها شهر استان است که دارای کانسار فلزی است.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سنقروکلیایی هفت محدوده معدنی مشخص شده که امیدواریم با انجام اکتشافات منجر به اشتغالزایی در این شهرستان شود.

حسینی کیا بیان کرد: تخصیص آب و گاز برای نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق کرمانشاه را به صورت ویژه از وزارت نیرو و نفت پیگیر خواهیم شد.

وی ادامه داد: فرایند صدور مجوزهای لازم باید در کشور برای سرمایه گذاران کوتاه شود زیرا در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و کشوری مانند روسیه در شرایط تحریم استانداردهای خود را برای سرمایه گذاران کاهش داد.

کد مطلب 5763545

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