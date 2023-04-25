به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا بعد از ظهر سه‌شنبه در جلسه جانمایی نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی کرمانشاه که با حضور نمایندگان وزارت صمت و نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه گذاران فعلی که برای سرمایه گذاری در حوزه برق و معادن وارد استان کرمانشاه شده‌اند جزو سرمایه گذاران برجسته کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در شهرستان سنقروکلیایی صورت خواهد گرفت، افزود: سنقر تنها شهر استان است که دارای کانسار فلزی است.

نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سنقروکلیایی هفت محدوده معدنی مشخص شده که امیدواریم با انجام اکتشافات منجر به اشتغالزایی در این شهرستان شود.

حسینی کیا بیان کرد: تخصیص آب و گاز برای نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی برق کرمانشاه را به صورت ویژه از وزارت نیرو و نفت پیگیر خواهیم شد.

وی ادامه داد: فرایند صدور مجوزهای لازم باید در کشور برای سرمایه گذاران کوتاه شود زیرا در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و کشوری مانند روسیه در شرایط تحریم استانداردهای خود را برای سرمایه گذاران کاهش داد.