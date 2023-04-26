دستگیری ۳ مجرم تحت تعقیب در انار

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق نیک‌نفس از دستگیری و زمین‌گیر شدن سه مجرم تحت تعقیب از استان یزد در عملیات مأموران پاسگاه بیاض این شهرستان خبر داد و گفت: این افراد جرایمی همچون تیراندازی منجر به جرح سه شهروند یزدی را در کارنامه دارند.

سرهنگ نیک‌نفس با اشاره به اقدامات مجرمانه توسط سه متهم تحت تعقیب پلیس اطلاعات استان یزد و ورود این متهمان به حوزه شهرستان انار افزود: با واکاوی تحرکات این افراد به دست مأموران پاسگاه بیاض مشخص شد که متهمان در پی انجام اقدامات مجرمانه‌ای در استان کرمان نیز هستند.

به گفته وی خودرو متهمان از قبل از طریق مأموران پاسگاه بیاض شناسایی شده بود و این خودرو در محور رفسنجان - انار مشاهده و هر سه متهم باوجود مقاومت در برابر مأموران، در اقدامی ضربتی دستگیر و خودرو آنان که دارای دستور قضائی بود؛ متوقف شد.

سرهنگ نیک نفس با اشاره به تشکیل پرونده قضائی و تحویل متهمان به پلیس اطلاعات استان یزد خاطرنشان کرد: این متهمان در کارنامه خود تیراندازی با سلاح گرم منجر به مصدومیت سه نفر از شهروندان استان یزد و کلاهبرداری و شرارت‌های متعددی را دارند.

وی ادامه داد: با رصد اطلاعاتی مأموران پاسگاه بیاض از اعمال مجرمانه آنان در سطح شهرستان انار و دیگر نقاط استان جلوگیری شد.