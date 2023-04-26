حسین عاشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس مبنی بر حریق منزل مسکونی در شهرک ناز، بلافاصله نیروهای عملیاتی آتش نشان از ایستگاه‌های ۱۰۱، ۱۰۳ و ۱۰۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای آتش نشان پس از مهار آتش و پیشگیری از گسترش آن، مصدومان که یک نفر از آنها دچار سوختگی شدید و سه نفر دیگر دچار سوختگی سطحی بودند را از محل حادثه خارج کردند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری فردیس خاطرنشان کرد: این عملیات حدوداً یک ساعت و ۲۱ دقیقه به طول انجامید.