توضیح دبیرخانه«فجر» درباره جوایز برگزیدگان/تعلل از خودروسازان است

سیمون سیمونیان مسئول دبیرخانه چهل‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واقعیت این است که در این جریان شرکت‌های خودروساز باید پاسخگو باشد. سازمان سینمایی و دبیرخانه جشنواره بعد از برگزاری اختتامیه برگزیدگان را در قالب نامه‌ای به دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا معرفی کرده و اگر تعللی در تحویل خودروها صورت گرفته از سوی شرکت‌های خودروساز است.

وی ادامه داد: احتمالاً پروسه اداری تحویل این خودروها طولانی شده است. ما اسامی را اسفندماه به خودروسازان اعلام کرده‌ایم و واقعاً اطلاعی ندارم که چرا تا به امروز تحویل خودروها با تأخیر مواجه شده است.

سیمونیان تأکید کرد: از طرف دفتر جشنواره فیلم فجر و سازمان سینمایی همه کارهای مربوط به اهدای جوایز برگزیدگان طبق روال انجام شده و پیگیری‌های لازم هم صورت گرفته است. نامه رسمی معرفی برگزیدگان، برای اهدای ۲۵ خودرو به برگزیدگان، خطاب به مدیران فروش این دو شرکت صادر شده است.

مجید صالحی بازیگر فیلم سینمایی «شماره ده» که برای ایفای نقش اصلی در این فیلم جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره چهل‌ویکم را دریافت کرده بود، روز گذشته با انتشار متنی کوتاه در فضای مجازی اعلام کرد که با گذشت بیش از دو ماه از اختتامیه جشنواره، هنوز خودروهایی که اعلام شده بود همراه با جوایز اصلی به برگزیدگان اهدا می‌شود، به او تحویل داده نشده است.