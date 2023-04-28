رگبار و باد شدید در برخی مناطق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: برای روز جاری در کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس و یزد رگبار و رعدوبرق و در خراسان شمالی و گلستان بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

از شنبه تا سه‌شنبه در اغلب مناطق کشور بویژه نیمه غربی کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد و اختمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

همچنین تحلیل جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی بیانگر آن است که طی سه ماه آینده متوسط دمای هوا در سطح استان استان ۰.۵ تا ۱ درجه سانتیگراد بالاتر از نرمال برآورد و متوسط بارش استان در بهترین شرایط در حد نرمال و با تمایل به کمتر از نرمال پیش‌بینی می‌شود.

کماکان مدیریت منابع و مصارف آب در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش‌های کشاورزی، صنعتی و حتی خانگی و به‌طور کلی صرفه‌جویی در مصرف آب توصیه می‌شود.