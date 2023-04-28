عزم جدی دولت برای رفع موانع ازدواج جوانان با ارائه تسهیلات

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی پیش از ظهر امروز جمعه در جشن ازدواج و اهدای جهیزیه به ۱۱۳ زوج جوان در اهواز، بیان کرد: تأمین مسکن از بزرگترین دغدغههای جوانان است که باید برطرف شود.
وی با قدردانی از نیکوکارانی که در تسهیل امر ازدواج کمک میکنند، افزود: اینکه عدهای با عبور از خود در زندگی دیگران شادیآفرین هستند و موجب تسهیل در امر ازدواج میشوند، بسیار ارزشمند است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت مصمم به رفع موانع ازدواج جوانان با اهدای تسهیلات مسکن، خوابگاههای دانشجویی و تأمین مسکن است.
به گزارش مهر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده ضمن حضور در جشن ازدواج و آئین اهدای جهیزیه به ۱۱۳ زوج جوان، از نمایشگاه تولیدات سنتی و اشتغالزایی بانوان فعال خوزستان و سایر استانها در اهواز بازدید و با این بانوان گفتوگو کرد.
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