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۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

خزعلی در اهواز تاکید کرد؛

عزم جدی دولت برای رفع موانع ازدواج جوانان با ارائه تسهیلات

عزم جدی دولت برای رفع موانع ازدواج جوانان با ارائه تسهیلات

اهواز- معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت مصمم به رفع موانع ازدواج جوانان با اعطای تسهیلات، خوابگاه‌های دانشجویی و تأمین مسکن است.

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی پیش از ظهر امروز جمعه در جشن ازدواج و اهدای جهیزیه به ۱۱۳ زوج جوان در اهواز، بیان کرد: تأمین مسکن از بزرگ‌ترین دغدغه‌های جوانان است که باید برطرف شود.

وی با قدردانی از نیکوکارانی که در تسهیل امر ازدواج کمک می‌کنند، افزود: اینکه عده‌ای با عبور از خود در زندگی دیگران شادی‌آفرین هستند و موجب تسهیل در امر ازدواج می‌شوند، بسیار ارزشمند است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: دولت مصمم به رفع موانع ازدواج جوانان با اهدای تسهیلات مسکن، خوابگاه‌های دانشجویی و تأمین مسکن است.

به گزارش مهر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن حضور در جشن ازدواج و آئین اهدای جهیزیه به ۱۱۳ زوج جوان، از نمایشگاه تولیدات سنتی و اشتغال‌زایی بانوان فعال خوزستان و سایر استان‌ها در اهواز بازدید و با این بانوان گفت‌وگو کرد.

کد مطلب 5765412

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    نظرات

    • محمود قادری IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۸
      0 0
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      اگه تصمیم داریم جمعیت کشور را جوان کنیم باید از شعار دادن در خدمات به جوانان برای ازدواج بپرهیزیم واز در طرف دیگر آنجایی که امکان دارد زمین طرح ملی مسکن بصورت حیاط دار انفرادی باشد زیرا آپارتمانی محدودیت برای افزایش فرزند آوریست
    • اعظم صابری IR ۰۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      0 0
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      یکی از راه‌های فرزند آوری واگذاری زمین مسکونی انفرادی به افراد واجد شرایط می باشد زیرا هم سریعتر صاحب خانه می شوند هم مکان مناسبی برای فرزند آوریست زیرا در آپارتمان محدودیت برای ازیاد فرزند می باشد

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