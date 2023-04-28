به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، فصل سوم مسابقه «بیست شو» راهی آنتن رادیو صبا می شود.

ندا حاجی اسماعیلی تهیه کننده این برنامه گفت: «بیست شو» یکی از مسابقات رادیویی است که با توجه به جذابیت و استقبال مخاطبان با فصل سوم همراه مخاطبان می‌شود. عبارت «بیست شو» برای بسیاری از شنوندگان یادآور خاطرات دوران نوجوانی و مدرسه است، همه با این جمله آشنا هستیم که «بیست شو تا ...» شرطی که بسیاری از والدین و آموزگاران برای دست یابی دانش آموزان به آرزوهایشان می گذاشتند.

وی افزود: مسابقه «بیست شو» هم با هدف ایجاد نشاط و سرگرمی در میان مخاطبان نوجوان و تداعی روزهای نوجوانی برای شنوندگان، همراه مخاطبان می شود. شرکت کنندگان این مسابقه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰ به دنبال کسب ۲۰ امتیاز در ۵ مرحله ۴ امتیازی با یکدیگر به رقابت می پردازند.

وی درباره مراحل مختلف برنامه توضیح داد: مرحله اول «باصداشو» نام دارد که متنی در اختیار هر ۲ شرکت کننده قرار می گیرد و شرکت کنندگان باید روی آن افکت گذاری کنند. مرحله دوم «همراه شو» است که شرکت کنندگان ایرانگردی با «بیست شو» را تجربه می کنند، مرحله سوم «خواننده شو» نام دارد که در آن تیتراژی برای شرکت کنندگان پخش می شود که باید هر کدام نام خواننده و نام برنامه یا سریال را حدس بزنند. مرحله چهارم «حساس شو» است که در آن مخاطب باید تلاش کند تا به کلمه مد نظر برنامه برسد. مرحله پنجم نیز «خلاق شو» نام دارد که در این مرحله موقعیتی برای شرکت کنندگان فراهم می شود تا در تئاتری رادیویی بازیگری خود را محک بزنند.

«بیست شو» هر شب ساعت ۲۰ به تهیه کنندگی ندا حاجی اسماعیلی و با اجرای احمدرضا موسوی از رادیو صبا پخش می شود.