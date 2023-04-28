دیدار و گفتگوی رییس جمهور با فعالان جبهه انقلاب در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه در جریان سفر استانی خود به استان خوزستان در این دیدار با تاکید بر تحقق عدالت و انجام اقدامات جهادی در راستای رفع مشکلات کشور و به ویژه استان خوزستان عنوان کرد: دولت از همه توان خود برای رفع مشکلات و چالش‌ها استفاده می‌کند.

رئیس جمهور ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی نیروهای انقلابی که در همه عرصه‌ها که بدون چشم‌داشت مشغول خدمت و فعالیت هستند بر استمرار فعالیت‌ها برای توسعه همه جانبه استان تاکید کرد.

رئیسی بیان کرد: دولت سیزدهم با هدف بهبود امور و رسیدگی به مردم از همه دیدگاه برای پیشبرد اهداف متعالی انقلاب اسلامی استفاده خواهد شد.

پیش از رئیس جمهور، تعدادی از فعالان جبهه انقلاب استان در سخنانی به طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره مسائل استان پرداختند؛ همچنین برخی راهکارهای برون رفت از مشکلات را به‌صورت دست نوشته‌هایی در اختیار رئیس جمهور قرار دادند.

لزوم رسیدگی به وضعیت اشتغال در خوزستان، استفاده از نیروهای بومی و متخصص، رسیدگی به زیرساخت‌های شهری اهواز، رفع مشکلات فاضلاب و آبرسانی، توجه به موضوع محیط زیست، استفاده از ظرفیت نیروهای انقلابی و جهادی، مبارزه با فساد و نظارت بر نهادهای اقتصادی و صنایع بزرگ استان، لزوم توجه به افزایش سطح اعتماد عمومی در استان، برکناری مدیران ناکارآمد و پروازی از جمله محورهای مطرح شده در این نشست بود.