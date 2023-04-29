به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه چالش‌های کشاورزی گفت: مشکلات در سه حوزه ملی، محلی و مردمی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی دیگر از مشکلات به صورت محلی و استانی حل می‌شود که در این زمینه خواستار برگزاری جلسات دوره‌ای و دیدار عمومی با کشاورزان هستم. همچنین برخی مشکلات نیز با نگاه و اتحاد مردمی قابل حل است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت از تولید خط قرمز ما است، تصریح کرد: حمایت از تولید محصولات کشاورزی در کشور و حمایت از تولیدکنندگان و گندم کاران در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و در این راستا، موضوع آب که یکی از اصول تولید در بخش کشاورزی است، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تولید در بخش کشاورزی مقدماتی نیاز دارد که اولین و مهمترین آن آب است.

به گفته وی، اگر مشکل آب حل شود سایر مسائل از جمله، اشتغال، تولید محصولات کشاورزی، رونق دامداری و… نیز حل می‌شود.

آقامیری با بیان اینکه قیمت گندم به زودی از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی درصدد است تا بلافاصله پس از تحویل گندم به سیلو از سوی کشاورزان، مبلغ آن پرداخت شود، در این راستا پایان هفته گذشته خرید تضمینی گندم انجام شده و مبلغ قابل توجهی به صورت علی‌الحساب و به قیمت سال گذشته به کشاورزان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: پرداخت مبلغ علی‌الحساب با وجود عدم تخصیص مبلغ خرید تضمینی گندم در سال جاری انجام شده است و در صورت تعیین تکلیف، مابه‌التفاوت مبلغ به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر حمایت از تولید گندم در کشور گفت: برای حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی در کشور، گندم با قیمت بالاتر از واردات، خریداری می‌شود تا تولید داخلی ادامه‌دار باشد.

به گفته وی، پرداخت خرید حمایتی در زعفران و پنبه نیز در چند روز اخیر انجام و پرداخت‌ها در این دو محصول انجام شده است.

آقامیری بر حمایت از تولید داخلی و تأمین محصولات کشاورزی در کشور تاکید کرد و گفت: تولید داخلی حتی با قیمت بالاتر نیز مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی است.

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