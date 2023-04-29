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۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۹:۵۲

قیمت گندم به زودی اعلام می‌شود

قیمت گندم به زودی اعلام می‌شود

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: قیمت گندم به زودی از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد آقامیری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در حوزه چالش‌های کشاورزی گفت: مشکلات در سه حوزه ملی، محلی و مردمی وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی دیگر از مشکلات به صورت محلی و استانی حل می‌شود که در این زمینه خواستار برگزاری جلسات دوره‌ای و دیدار عمومی با کشاورزان هستم. همچنین برخی مشکلات نیز با نگاه و اتحاد مردمی قابل حل است.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت از تولید خط قرمز ما است، تصریح کرد: حمایت از تولید محصولات کشاورزی در کشور و حمایت از تولیدکنندگان و گندم کاران در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و در این راستا، موضوع آب که یکی از اصول تولید در بخش کشاورزی است، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: تولید در بخش کشاورزی مقدماتی نیاز دارد که اولین و مهمترین آن آب است.

به گفته وی، اگر مشکل آب حل شود سایر مسائل از جمله، اشتغال، تولید محصولات کشاورزی، رونق دامداری و… نیز حل می‌شود.

آقامیری با بیان اینکه قیمت گندم به زودی از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام می‌شود، گفت: وزارت جهاد کشاورزی درصدد است تا بلافاصله پس از تحویل گندم به سیلو از سوی کشاورزان، مبلغ آن پرداخت شود، در این راستا پایان هفته گذشته خرید تضمینی گندم انجام شده و مبلغ قابل توجهی به صورت علی‌الحساب و به قیمت سال گذشته به کشاورزان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: پرداخت مبلغ علی‌الحساب با وجود عدم تخصیص مبلغ خرید تضمینی گندم در سال جاری انجام شده است و در صورت تعیین تکلیف، مابه‌التفاوت مبلغ به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر حمایت از تولید گندم در کشور گفت: برای حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی در کشور، گندم با قیمت بالاتر از واردات، خریداری می‌شود تا تولید داخلی ادامه‌دار باشد.

به گفته وی، پرداخت خرید حمایتی در زعفران و پنبه نیز در چند روز اخیر انجام و پرداخت‌ها در این دو محصول انجام شده است.

آقامیری بر حمایت از تولید داخلی و تأمین محصولات کشاورزی در کشور تاکید کرد و گفت: تولید داخلی حتی با قیمت بالاتر نیز مورد حمایت وزارت جهاد کشاورزی است.

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کد مطلب 5766037

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      10 0
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      تا‌کی‌بایدمنتطرتصمیمات‌اقایون‌بمانیم‌گندم‌کمتر‌از‌لااقل۲۰هزارتومن‌برای‌کشاورز‌سودی‌ندارد‌کمترباشه‌،بخش‌خصوصی‌ودلال
    • IR ۱۵:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      2 0
      پاسخ
      دلار شد 55هزارتومان این طوری مملکتو اداره میکیند مرغ100هزارتومان 4ماهه جلسه میزارید برای افزایش 2هزارتومان گندم در یک روز یک سکه 4میلیون گران شده خدا شاهده گندم 20هزارتومان هم بشه ارزش نداره
    • IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      4 0
      پاسخ
      لطفا قیمت زیر ۲۰نزارید که دیگه هیچی برای باخت نداریم ماکشاورزا لطفا
      • ناشناس IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
        1 1
        سلام‌کمتراز‌۲۰‌تومن‌‌‌سال‌دیگه‌کسی‌گندم‌نمیکاره
    • ناشناس IR ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
      1 1
      پاسخ
      درود خداوند متعال به رئیس جمهور عزیزمان جناب دکتر رئیسی.از موقعی که به استان خوزستان آمدن ومدیران نالایق راتهدید به عوض کردن شد.همه این مدیرها شروع به گزارش ونحوه کار شدن.پس این مدیرها قبلا کجا بودن.بنده فقط می توانم برای رئیس جمهورم دعا کنم.ان شاءالله خداوند متعال به ایشان سلامتی بده.
    • فرامرزی IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
      3 0
      پاسخ
      خسته نباشید بااین کاراتون گندم اولین سالیه که این جوریه مردم حیران نون شب شوند شمابفکرمنفعت خودتون گندم کمتراز۲۵۰۰۰هزارتومان صرفی برای کشاورزنداره
    • حیدر IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      تا شما خودتونو تکون بدین قیمت تعیین کنید گندمها پیش فروش شده و سر از مرغداریها دامداریها در آورده .بلاییکه سر دام آوردین به زودی سر گندم میاورید
    • فرشاد IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      من ب هیچ وجه زیر 20 تومن تحویل دولت نمیدم همین الانم حاظرن از مردم 22بخرن برا دام چرا 15 بفروشم مال خودمه اختیارشم دارم
    • یاسر IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      واقعا برای این مسئولین متاسفیم

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