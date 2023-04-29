تشکیل شبکه ملی اطلاعات و مرکز راهبردی دفاعی وزارت دفاع

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در جمع معاونان و مدیران وزارت دفاع طی سخنانی اظهار داشت: هر سازمان و ارگانی برای رسیدن به اهداف خود نیازمند ترسیم نقشه راه است؛ به همین منظور ما در وزارت دفاع مواردی را برای رسیدن به اهداف خود ترسیم و تنظیم نموده‌ایم که محورهای اصلی ما می‌باشد و می‌تواند در تعاملات ما و نیروهای مسلح می‌تواند راهگشا و کارساز باشد.

وی اظهار داشت: اعتصام به شجره طیبه الهی و تبعیت محض از رهبری شجاع، حکیم و مقتدر نظام، سرفصل همه برنامه نیروهای مسلح است ما نیز به مانند دیگر بخش‌های نیروهای مسلح با توکل به خداوند و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت و هم چنین با تبعیت از فرامین مطاع فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در جهت اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قدم بر می‌داریم و امیدواریم این تلاش ما مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد.

وزیر دفاع پیش بینی و تدارک اثر بخش حوزه امنیت و دفاع در مسیر بازدارندگی موثر و صحنه‌های مواجه با دشمن را از دیگر اهداف وزارت دفاع بر شمرد و تصریح کرد: نمونه‌های این تدارک اثر بخش را می‌توان در پهپاد هایی که در هفته گذشته تحویل نیروهای مسلح گردید، دید و ارائه این دستاوردها استمرار خواهد داشت و وزارت دفاع در مسیر ماموریت ذاتی خود همواره این را دنبال خواهد کرد.

امیر آشتیانی با بیان اینکه محصولات ما باید مطابق با فناوری‌های روز دنیا و نیاز بومی خودمان باشد، افزود: آموزش نیز در کنار ساخت این محصولات باید مورد توجه قرار گیرد و اگر مجموعه‌ای که این تجهیزات را تحویل می‌گیرد از آموزش‌های لازم برخوردار باشد، قطعاً اثرگذاری آن بیشتر خواهد بود؛ همچنین شجاعت به کار گیری هم بسیار مهم است و این از ویژگی‌های ارتش ما است که آموزش لازم و جرات و شجاعت به کارگیری تجهیزات را دارا است و این قدرت آفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه حرکت در مسیر توجیه راهبردی بخش‌های کشوری به منظور ارتقای روحیه و اطمینان بخشی و هماهنگ سازی با ارائه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظامی و تجهیزاتی از دیگر اقدامات وزارت دفاع می‌باشد، افزود: در فرمایشات فرمانده معظم کل قوا این موضوع نمایان می‌گردد که مسئولین کشوری نسبت به توانمندی‌های نظامی توجیه شوند؛ این کار در مجموعه ستادکل در مقطعی دنبال می‌شد و در حال حاضر وزارت دفاع این امر مهم را جزو مسئولیت‌های خود می‌داند و در قالب نمایشگاه‌هایی که برگزار و گزارش‌هایی که ارائه می‌شود، مجموعه‌های مختلف کشور را در جریان آخرین دستاوردهای نظامی و دفاعی قرار می‌دهد و با این توانمندی‌ها آشنا می‌سازد.

وزیر دفاع با بیان اینکه تقویت مبانی و ارکان مدیریت سازمان به سمت خلاقیت، انعطاف پذیری، انضباط و تصمیم گیری شجاعانه و قاطعانه از دیگر اقدامات ما در وزارت دفاع بوده است گفت: ما با انتصاب نیروهای شایسته توانستیم قدم‌های مثبتی را در مسیر به نتیجه رسیدن راهبردهای خود برداریم.

امیر آشتیانی تاکید کرد: معماری وزارت دفاع بر پایه واقعیت انگاری خردمندانه دکترین دفاعی، امنیتی، و ماموریت محوری در حال انجام است تا پاسخگویی مناسبی را که رییس جمهور محترم و مجلس محترم‌شورای اسلامی از وزیر دفاع انتظار دارد، داده شود و در معماری جدید یک شرایط به روز تری تدوین خواهد شد که بتواند این موضوع کاملاً محقق گردد.

وی اولویت بخشی به فضا، پدافند هوایی، موشکی، پهپادی و عرصه‌های جنگ شناختی را از برنامه‌های اصلی وزارت دفاع خواند و اظهار داشت: ایجاد زیر ساخت‌ها و تقویت سامانه‌های ملی، ارتباطی، اطلاعاتی و سایبری به منظور جلوگیری از غافلگیری راهبردی و استمرار عملیات آفندی و پدافندی در فضای تهدید با هدف عمق بخشی راهبردی و به کارگیری قدرت نرم نیز از اقدامات مهمی است که توسط وزارت دفاع دنبال می‌شود که به همین منظور شبکه ملی اطلاعات و مرکز راهبردی دفاعی و دجا تشکیل شده است که به دنبال آن هستیم که این مرکز به سمت سازمان شدن حرکت کند.

وزیر دفاع از خود اتکایی، شبکه محوری، هسته دانا و شبکه توانا با هوشمند سازی سامانه، بومی سازی و توجه به ذخیره سازی راهبردی به عنوان دیگر اقدامات وزارت دفاع نام برد و افزود: ما در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ پروژه تحقیقاتی را با بهره وری میانگین ۸۰ درصد پیشرفت دنبال می‌کنیم. وزیر دفاع با بیان اینکه گسترش، تقویت و حمایت شبکه همکاران و شرکت‌های دانش بنیان در مسیر تحقیق، توسعه و تولید و کمک به مجموعه‌های وزارت دفاع از اولویت‌های وزارت است از تداوم فعال و پر حجم همکاری با دانش بنیان‌ها خبر داد.